IKEA avas neljapäeval e-poe ning väljastuspunkti

Neljapäeval avas Rootsi mööblifirma IKEA Eesti e-poe ning Tallinnas väljastuspunkti koos näidistesaaliga. Nüüd on IKEA nüüdsest esindatud kõigis kolmes Balti riigis. Ettevõte lubab Eestis taskukohast hinnapoliitikat, kus 8000 saadaolevast tootest üle 2000 toote maksab alla 10 euro.

„IKEA visioon on pakkuda paljudele inimestele paremat igapäevaelu,“ lausus IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs.

IKEA avab Eestis esmalt veebipoe, kus on saadaval kogu IKEA tootevalik 8000 esemega. E-poest tellitud kaup toimetatakse kohale vaid mõne tööpäeva jooksul ning kaupa on võimalik tellida nii väljastuspunkti kui ka koju. Väljastuspunkti tellimine on tasuta, kuid kojuveo tasu on vähemalt 19,9 eurot.

Näidistesaalis on külastajatel võimalik tutvuda ja proovida 3000 erinevat toodet ning saada inspiratsiooni kümnetest täielikult sisustatud näidistubadest nagu köögid, vannitoad, jne. Samuti on kohapeal ostmiseks ligi 200 erinevat toodet.

IKEA e-pood on avatud ööpäevaringselt aadressil www.ikea.ee. Tallinnas Peterburi tee 66 asuv väljastuspunkt on avatud iga päev kell 10–20.