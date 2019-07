Levikom alustab Haapsalus tarbijate ühendamist kiire internetiga

Eestis on hõredama asustusega maapiirkondades tänaseni ligi 162 000 majapidamist ja ettevõtet, millel puudub ligipääs kaasaegsele internetiühendusele. Ajal, mil suuremate linnade elanikud naudivad üha suuremaid internetikiiruseid, ei jõua kiire internet kõikjale ka riigi nn viimase miili projekti abil.

Eesti telekomiettevõtte Levikomi tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul on Levikom lahendanud hajaasustusega majapidamiste ja ettevõtjate probleemi ja üle õhu leviv püsiühendus on juba tänasest reaalsus. „VirtuaalFiiber on sarnane püsiühendus kaablile. Oleme rajanud üle-Eestilise fiiber-optilisel tehnoloogial baseeruva ülekandevõrgu nii lähedale kliendile, kui see on majanduslik mõistlik ja viimase 1–15 kilomeetri pikkuse kliendiühenduse loomiseks kasutame juhtmeta püsiühenduse võrgutehnoloogiat. Ehitame ühendusi vastavalt kliendi vajadustele, mis tagab kliendile tellitud kiiruse ja kvaliteedi. Mõnes uuselamurajoonis oleme koos arendajaga rajanud ka fiiber-optilisi kliendiühendusi ehk viinud kaabli kliendi koduni,” rääkis Põldsamm.

VirtuaalFiiber ühendust kasutab juba täna tuhandeid kliente üle Eesti ja ettevõte on valmis rajama püsiühendused ka väiksematesse küladesse ja taludesse vastavalt huvilistele ja vajadustele. „Senine suur nõudlus tõestab, et oleme õigel teel ja suudame pakkuda mõistliku hinnaga kvaliteetset internetiühendust klientidele, kelleni ei ulatu kaabliga kiire internet või kes soovivad enne 2020. aastat juba kiiret internetiühendust tarbima hakata,” rääkis Põldsamm.

Põldsammi sõnul on sarnane võrgulahendus kasutusel nii Google´il kui ka USA telekomihiiul AT&T-l ning VirtuaalFiiber ei ole sugugi sama asi mis mobiililevi netipulgad, vaid sarnane püsiühendus kaablile.

VirtuaalFiibri nimeline tehnoloogia võimaldab hajaasustusega piirkondades tarbida juhtmega internetiga samaväärse kvaliteediga lairibaühendust ehk stabiilset internetikiirust kuni 1 Gbit/s. „VirtuaalFiiber ühendus on kiiruse, kvaliteedi ja stabiilsuse poolest samaväärne kaabliga ühendusega, kui valguskaablit ei pea vedama krundi piirilt majja, mis teeb liitumise kordades soodsamaks,” rääkis Põldsamm. Levikomi lairibavõrk võimaldab sümmeetrilist ühendust ehk üles- ja allalaadimise kiirused on võrdsed. „See on oluline näiteks videovalve, võrgumängude, pilveteenuste, videokõnede, HD TV vaatamise ja muude suuremat kiirust nõudvate teenuste puhul. VirtuaalFiibri eelisteks on veel stabiilne kiirus – kiirust ei mõjuta piirkonna üldine võrgukoormus õhtustel tipptundidel ega ilm, mis on reeglina probleemiks 4G jagatud ühenduste puhul,” lisas Põldsamm.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud uue põlvkonna IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Ettevõtte olulisim tegevussuund on asjade internet (IoT) koos 5G-ga, kus Levikom on Eestis liider. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid. Sideteenuste valdkonnas on Levikom suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator Eestis, kelle unikaalne VirtuaalFiiber tehnoloogia võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.