Juhtkiri: odavus ei ole ainus väärtus

Läbi saab see kommunism. Umbes kaks ja pool tuhat Haapsalu majapidamist on paar viimast aastat saanud nautida peaaegu tasuta prügiveoteenust. Viimase hankega langes väikeste prügikonteinerite tühjendamise hind peaaegu olematuks – 240-liitriste prügikonteinerite tühjenduskord maksab 10 senti. Sellised on enam-vähem kõik eramajade prügikonteinerid. Hind oli nii madal, et prügiettevõte palus klientidel mitte maksta arvet iga kuu, vaid kord-paar aastas, et ei oleks pangaarvete vahel nii palju sentide solgutamist.

Tausta nii madalale hinnale on loonud energeetikavisionäärid, kes räägivad, et prügi pole probleem, vaid on ressurss. Tooraine, mida ahju ajades saab raha kokku ajada ning seega on üldse ebaaus prügi tekitajailt selle äravedamise eest raha nõuda. Isegi kui see nii on, ei ole praegune jäätmekorjamissüsteem Haapsalus õiglane ja vajab uuendamist. Ei ole mingit põhjust, miks eramajaomanik peaks maksma prügiveo eest palju vähem kui korteris elav kaaslinlane, nagu see on praegu. Me ei tea veel, kui kõrgeks või madalaks hind uue hankega kujuneb, aga vähemalt tuleb see inimestele ühesugune.

Esmapilgul ebamugav, aga tegelikult õige ja loodetavasti kasulik on ka plaan suurendada sorteerimiskohustust. Haapsalus on muidugi praegugi inimesi, kes on biojäätmed kompostihunnikusse ja paberi vanapaberi kogumiskonteinerisse viinud, aga kohustuslik pole see olnud. Kui see kohustuslikuks muutub, peab linnavalitsus hoolega jälgima, et tekiksid head võimalused toidujäätmetest ja paberist lahti saamiseks. Ei tohi juhtuda, et inimestel keelatakse ühe või teise prügiliigi tavaprügisse panemine, kuid lihtsaid (ja tasuta – see on ju asja mõte) võimalusi nende äraandmiseks ei pakuta. Ei piisa, kui linna territooriumile pannakse vähekäidavatesse kohtadesse pool tosinat kogumiskonteinerit, mis on alalõpmata prahti täis.