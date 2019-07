Küttimissoovitus: Läänemaal algaval hooajal karusid lasta ei saa

Keskkonnaagentuuri küttimissoovituse järgi tohiksid augustiga algaval hooajal enim karusid lasta Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa kütid, vastavalt 12, kümme ja kümme looma. Läänemaal pole soovituse järgi karusid küttida vaja.

Kokku soovitab keskkonnaagentuur keskkonnaametil lubada sel hooajal küttida Eestis kokku 70 karu, millest kuni 12 võiksid lasta Ida-Virumaa jahimehed, ütles kolmapäeval BNS-ile keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja. Jõgeva- ja Lääne-Virumaa kütid võiksid soovituse kohaselt lasta kummaski maakonnas kümme ja Tartumaa kütid üheksa looma.

Järvamaa kütid võiksid saada loa seitsme ning Harju- ja Raplamaa kütid mõlemas maakonnas viie karu laskmiseks. Pärnu- ja Viljandimaal võiks lasta kummaski maakonnas neli, Põlvamaamaal kolm ja Valgamaal ühe karu. Läänemaa ja Võrumaa kütid küttimissoovituse järgi algaval hooajal karusid lasta ei saaks.

Samuti ei saaks karusid lasta Saare- ja Hiiumaa jahimehed. “Saartel pole karusid,” sõnas Veeroja. “Saaremaalt on tulnud siiski signaale ühe või kahe kohta. Ühe isendi kohta on erinevatel aastatel ka vaatlusinfot tulnud, aga seda ei saa nimetada asurkonnaks. Iseasi, kui seal mõni karu kõvasti kahju tekitama hakkab, siis on keskkonnaametil alati õigus anda eriluba tema laskmiseks.”

Veeroja märkis, et maakondlike jahindusnõukogude soov lasta algaval hooajal üle Eesti 120 karu, pole reaalne. “Arvestades karu juurdekasvu ja täiskasvanueani elus püsimist, siis see 120 tähendaks, et karu arvukus hakkaks suht kiiresti langema,” sõnas ta.

Veeroja avaldas arvamust, et karude laskmise täpsed arvud selguvad keskkonnaametis järgmisel nädala jooksul.