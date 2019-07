Linnaaednik unistab mürgivabast Haapsalust

Kairi Siitsmanni ametinimetus Haapsalu Linnahoolduse ASis on töödejuhataja, aga võiks olla linnaaednik, sest tema hoole all on kogu linna lilled. Kõige tähtsamad neist on tuhanded kuursaali roosid.

Saame Siitsmanniga kokku neljapäeval, 4. juulil kuursaali ees. Tuhanded kuursaali roosid on täies õies. „Suvi on tänavu varane,” ütleb Siitsmann. Rooside esimene kõrgaeg hakkab läbi saama. Teine tuleb kuu aja pärast – augusti alguses.

Siitsmann ei oska täpselt öelda, mitu roosi promenaadil õitseb, aga neid on tuhandeid.

