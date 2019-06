Emma Kathrina Hein võitis TV10 Olümpiastardi mitmevõistluse

Tartus, Tamme staadionil toimusid 15.-16.juunil TV10 Olümpiastardi 48. hooaja finaalvõistlused. Nagu ikka on finaalvõistluse viimaseks alaks noortele mitmevõistlus.

Tänavu võistlesid nooremad vanusegrupis 2007-2008 sündinud ja vanemad 2005-2006 sündinud. Nooremad tütarlapsed võistlesid kuuevõistluses, vanemad tütarlapsed võtsid mõõtu kaheksavõistluses. Nooremate poiste arvestust peeti kaheksavõistluses ja vanemate poiste arvestust üheksavõistluses.

Läänemaa noorte kergejõustik saab taas selle võistlusega uhkust tunda.

Vanemate tütarlaste grupis tegid kaasa kaks Läänemaa noorkergejõustiklast. Haapslau põhikooli õpilane Emma Kathrina Hein ja Ridala põhikooli õpilane Kleer Jaani.

Mõlemad Kaja Ladva õpilased võistlesid väga edukalt. Pühapäeva õhtuks, kui selja taga oli kaks pikka võistluspäeva oli rõõmustamiseks põhjust.

Meie noored alustasid heade tulemustega 60 meetri jooksus. Hein jooksis superaja – 8,53, kuid tuul oli lubatust tugevam ja isiklikuks rekordiks see kirja ei lähe. Küll aga oli määrustepärane rekordaeg Jaani 8,86. Hein oli peale avala üheksas, Jaani aga 21. tabelireal.

Teine ala kõrgushüpe, meie noorte üks trumpalasid tuli samuti väga hästi välja. Mõlemad alistasid kõrguse 1.61. Jaanile oli see väga korralikuks uueks isiklikuks rekrodiks, Hein on sisetingimustes suutnud aga sentimeeter isegi rohkem. Märkida tuleb et selles võistluses suutis Lähte ühisgümnaasiumi sportlane Karmen Bruus aga koguni 1.73. 14 aasase kergejõustikalse kohta on see muidugi muljetavaldav. Peale kahte ala tõusid meie jõustiklased esikuuikusse. Hein paiknes kolmandal, Jaani aga kuuendal real.

Kolmandal alal, kettaheites, näitasid tüdrukud paremuselt teise kümne tulemusi. Hein heitis 0,6 kg heitevahendit 23.45 ja Jaani 19.55. Kettaheide jättis Heina üldtabelis ikka kolmandaks, punkte koos 2587. Liidrina jätkas ülihea kõrgushüppe teinud Bruus, kellel kolme alaga koos 2914 punkti. Jaanil oli kolme alaga koos 2355 punkti ja ta jätkas 11 positsioonil.

Esimese päeva lõpetas vanematele tüdrukutel kuulitõuge. Mõlemalt sportlaselt tuli korralik punktilisa. Mõlemad parandasid ka isiklikku rekrodit. Emma Kathrina tõukas päeva teise tulemuse, 12.93 ja Kleer oli paremuselt kaheksanda tulemuse omanik – 10.85.

Esimese päeav lõpuks tõusis üldliidriks just väga hea kuulitõuke teinud Hein 3858 punktiga. Koguni neli kohta tõusis Jaani, kes lõpetas esimese võistluspäeva seitsmendal real, punkte 3352. Liider edestas peale esimest päeva teisel kohal paiknevat Jõhvi Vene Põhikooli sportlast Anastassia Zitkovat 63 punktiga. Seni ne liider Bruus oli kolmas. Tal ebaõnnestus kuulitõuge ja punkte tabelis nelja ala järel 3681.

Teist võistluspäeva alustasid noored kergejõustikalsed palliviskega. Päeva parimat tulemust näitas siin Hein, kes viskas isikliku margi 52.30. Sellega noor mitmevõistleja oma liidripositsiooni ainult kindlustas. Viie alaga koos tal nüüd 4693 punkti. Teiseks tõusis samuti väga hea palliviske teinud Elsa Puu, Tartu kesklinna koolist. Tema kaotas liidrile peale viite ala 217 punktiga. Jaani langes palliviske tulemusega 30.48, neljateistkümnendaks. Punkte kokku 3777.

Kuuendal alal 60 meetri tõkkejooksus tegid meie kaks kergejõustikalst head jooksud. Hein näitas aega 9,97 ja Jaani 10.38. Esimene kindlustas päeva kuuenda ajaga oma liidripositsiooni. Kokku punkte nüüd 5621. Edu Elsa Puu ees ikka üle 200 punkti. Jaani 4620 punkti andsid talle peale kuute ala 15. koha.

Kaugushüpe, mis nädal tagasi andis Läänemaa meistrivõistlustel mõlemale protokolli tulemused üle viie meetri, nüüd nii hästi ei õnnestunud. Kuigi tulemsued olid korralikud. Jaani hüppas 4.82 ja Hein 4.76. Siin ületasid viie meetri joone kaks sportlast. Üldtabelis oli aga seis vägagi pinev. Liider Hein oli enne viimast ala, 600 meetri jooksu, kogunud 6447 punkti. Kaugushüppega temale hulga lähemale tulnud Elsa Puul oli koos 6303 punkti. Arvestades, et mõlemad on võrdsed jooksjad, võis eeldada väga põnevat võistluse lõpplahendust.

Viimasel alal ei jätnud aga meie mitmevõistleja midagi juhuse hooleks ja püstitas järjekordse isikliku rekordi, joostes ajaks 1.49,58. Põhikonkurent Puu kaotas talle veidi üle kahe sekundi. Ka Jaani oli jooksurajal tubli, ajaks talle rekordilised 1.56,73.

Kõik see kokku tähendas seda, et Emma Kathrina Hein võitis TV10 Olümpiastardi 48. hooaja finaalvõistlustel tütarlaste vanema grupi kaheksavõistlusel 7298 punktiga esikoha. Võitja sai auhinnaks hinnaline jalgratta.

Teiseks tuli Elsa Puu, Tartu kesklinna koolist 7111 punktiga ja kolmandaks Karmen Bruus Lähte ühisgümnaasiumist 7040 punktiga.

Kleer Jaani kogus 6193 punkti ja oli 43 sportlase hulgas kõrgel 14 positsioonil.

” See oli minu viimane võistlus TV10 sarjas. Vanusega järgmisel aastal enam ei saa,” nentis Hein. “Võit oli tähtis. Võtsin sellelt võistluselt viimast. Oli palju positiivset. Palju isiklikke rekordeid. Mõni ala ka ebaõnnestus, näiteks ketas ja kaugus. Võistlus oli põnev, sest ka teised minu vanused võistlesid viimast korda. Enne 600 meetri jooksu oli närv laes, sest oleme Elsaga võrdsed jooksjad. Kõik läks aga hästi ja olen rõõmus.”

Lisaks individuaalsele arvestusele toimus, nagu ikka, ka võistlus koolide arvestuses. Eraldi peeti arvestust suurte koolide hulgas, kus põhikooliosas on lapsi koolis üle 200 ja väikeste kooldie arvestuses, kus põhikooli osas õpib koolis alla 200 lapse. Kokku võistles nädalavahetusel Tartus 167 kergejõustiklast ja koole astus võistlustulle 50. TV10 Olümpiastarti on kogu maailmas ainulaadne ja kõige kauem säärase formaadiga toimuv noorte kergejõustikuvõistlus.

Koolide arvestuses võitis 48. TV10 Olümpiastardi hooaja suurte koolide grupis Rakvere reaalgümnaasium. Väikeste koolide grupis kuulus võit aga Avinurme gümnaasiumile.