Haapsalu kergejõustikuklubi noori saatis meistrivõistlustel edu

Rakveres toimusid läinud nädalal Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlused U18 ja U20 vanuseklassidele. Mõlemas vanuseklassis võistlesid edukalt treener Kaja Ladva hoolelalused Haapsalu kergejõustikuklubist. Samuti tema endine õpilane, nüüd juba Eesti tippkergejõustiklase staatuses Emma Kathrina Hein, kes samuti oma kasvatajaklubi esindab.

Kui tegemist on tiitlivõistlusega, siis eelkõige loeb seal saavutatud koht. Kui sellega kaasneb hea tulemus, on see suur võit. Kergejõustikus on väga heaks saavutuseks koht kaheksa parema hulgas ehk finalistide sekka pääsemine. Iga sportlane seab endale muidugi ka oma eesmärgid ja kindlasti tuleb kõigi noorte sooritustega rahule jääda.

Kaks medalivõitu tõi Haapsalu klubile Emma Kathrina. Paar päeva pärast imelist seitsmevõistlust Kadriorus, millega ta tagas koha juunioride maailmameistrivõistlustele, pani ta spordikotti kaks hõbemedalit. U20 (2005-2006 sündinud) vanuseklassi odaviskes lennutas ta oda 39.53 ja teenis hõbeda.