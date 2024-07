Lõuna-Läänemaa jalgpallilaste suvi jätkus Keila turniiril teise kohaga

Keila Cup jalgpalliturniir kestab sealsetel jalgpalliväljakutel kolm päeva ja toob väikelinna kümneid noorte jalgpallivõistkondi sadade pisikeste jalgpalluritega.

Keila jalgpalliklubi esindaja peakorraldaja Jako Metsson on turniiri kulgemise ja võistkondade arvuga väga rahul. Väga hea meel on tal ka selle üle, et turniiiri peatoetaja on Värska ja turniir kannabki ametlikku nime Värska Originaal CUP.

Turniiri esimesel päeval olid võistlustules kõige nooremad jalgpallurid. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi võttis osa U9 (2016-2017 sündinud) vanusegrupi lastega. Hetkel kestabki noortel lõunaläänlastel aktiivne puhkus ja jalkasuvi.