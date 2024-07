Okase muuseum teeb kahe nädala pärast uksed lahti

Pärast kaheaastast pausi avab üle miljoni euro eest korda tehtud muuseum kahe nädala pärast uksed kolme väljapanekuga Evald Okase loomingust ja majast endast.

Uksed avanevad 21. juuli keskpäeval. 4. juuli hommikul kell kümme käis aga 19. sajandi keskel kõrtsihooneks ehitatud ja üle miljoni euro eest korda tehtud muuseumis veel kibe töö. Evald Okase lapselapsed ja temanimelise MTÜ liikmed, õed Mara Ljutjuk ja Üla Koppel istusid muuseumi köögis pika raske puust laua taga ja vastasid küsimusele „Mis parasjagu käsil on?” nagu ühest suust: „Kõik!”

Juba mitu nädalat on Ljutjuk ja Koppel kohapeal, päevad algavad kell seitse hommikul ja venivad üle südaöö tulevasse hommikusse. „Põhitööd on lõpetatud, aga üht-teist on veel teha,” märkis Koppel.

Tagasihoidlik „üht-teist” tähendab väga kiireid aegu. „Paralleelselt jookseb ehituse lõpetamine, tegeleme kolme näituse kureerimisega, ehitame väravaid,” ütles Ljutjuk. „Eile viskasin õue pealt prahti kokku.” Hoovi piiranud plank oli tõesti kadunud ja postid üles võetud ning uute postide kohad juba ära märgitud. „Täna tegelen konkreetselt aiaga,” ütles Ljutjuk. „Väravapostid, aialipid ja värgid.”

Kuigi remont algas juba kaks aastat tagasi vundamendi päästeaktsiooniga, läks tõsisem töö lahti mullu suvel. „Täpselt aasta tagasi,” märkis Ljutjuk. Toona ei kujutanud ta päris täpselt ette, mis ees ootab. „Eks oli aru saada, mis ta on, aga… Kõik vana maja rõõmud,” ütles Ljutjuk. „Ülimalt keeruline objekt,” sõnas Koppel. „Ta on ju nagu sibul: hakkad lahti võtma ja nagu sibulat koorid. Ei tea, mis sealt välja tuleb,” ütles Ljutjuk. Praeguseks on varem kõikunud maja terase ja liimpuittaladega toestatud ja peaks kestma aastasadu. „Oleme uue linnuse ehitanud,” märkis Ljutjuk naljaga pooleks.