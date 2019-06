Mis saab Lihula peatänavast ehk kuidas eksponeerida põrgukoera

Arhitekt Ülle Maiste vaatas läinud neljapäeval üle Lihula peatänava, et teada saada, millega peavad arhitektid selle ümberkujundamisel arvestama.

Arhitektide liit kuulutab Lihula peatänava ideekonkursi välja sügisel. Kui Lääneranna vald leiab raha, saab peatänav võidutöö järgi endale uue ilme.

1,6 km pikkune retk algab kell 17 Lihula mõisamäelt, et ümberkujundatav ala üle vaadata. „Mis on hästi, mis halvasti,” võtab Maiste ülesande lühidalt kokku. Kaart käes, asutakse teele. Kaardile on märgitud peatänava tähtsamad punktid, Maistel on kaasas kolme värvi kleeptäppe – punased probleemsetele kohtadele, rohelised väärtuslikele kohtadele ja sinised sinna, kuhu oleks võimalik midagi kavandada. Et Lihulal ei ole keskväljakut, tuleb ringi vaadata ka selle pilguga, kas ja kus see võiks edaspidi olla.

Kuigi ringkäigule on kutsutud ka Lihula elanikud, saadavad arhitekti vaid linnaametnikud ja kohalik õpilasmalev. Veel enne teeleasumist saab rohelise väärtpaiga täpi Pastoraadi park peatänava alguses ja kollase täpi Vabadussõja samba park Lihula hooldushaigla vastas.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!