Galerii: kümme päeva piiskopilinnuse avamiseni

28. juunil avab Haapsalus uksed renoveeritud piiskopilinnuse muuseum.

Haapsalu renoveeritud piiskopilinnuse muuseum avatakse pidulikult kümne päeva pärast ehk 27. juunil, aga külastajaile avatakse väravad 28. juuni hommikul kell 10.

Praegu käib töö veel täie hooga. “Tähtaeg on meil paigas, see ei liigu kuhugi,” nentis Haapsalu piiskopilinnuse juhataja Kaire Tooming. “Aga alati on tunne, et kaks nädalat jääb puudu.”

Reede õhtupoolikul oli linnusemüüride vahel võõra pilgu jaoks kaootiline segadus, kuid tööde käiguga kursis olev silm täheldas, et iga töömees tegutses seal plaanipäraselt.

Fotod: Urmas Lauri



