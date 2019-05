Itaalia veinipäevade tõttu autoga vanalinna ei saa

Täna algavate Itaalia veinipäevade puhul ei pääse autoga vanalinna.

Haapsallu saabuvate rahvahulkade tõttu korraldatakse ümber liiklus ja piiratakse parkimist. „Nagu tavaliselt, on vanalinn alates Kalda tänava ristmikust autodele suletud, Vee ja Kooli tänavalt Lossiplatsile ei saa. Et ummikuid vältida, on mitmetel tänavatel ka parkimine kas piiratud või keelatud,” selgitas Haapsalu Linnahoolduse juht Alo Lõps. Näiteks Metsa tänaval saab alates Uue tänava ristmikust parkida vaid ühel pool teed. Ühepoolne parkimine kehtib ka Lahe, Vee, Rüütli, Uuel ja Koidula tänaval.

„Haapsalu linna palve kõikidele autojuhtidele on, et kui te sealkandis just ei ela, palun ärge sõitke sinna. Probleemideta saab parkida holmi ja raudteejaama parklas, kuhu juhatavad viidad. Pärast kontserti pääseb parklatest ka palju kiiremini linnast välja,” ütles Lõps. Linnaelanikel palutakse aga auto koju jätta. „Meil on väike ja ilus linn, kus kõik on jalutuskäigu kaugusel,” lisas Lõps.