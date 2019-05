Aafrika rand ei ole enam avalike supluskohtade hulgas

Tänavu ei ole enam avalike supluskohtade hulgas Aafrika randa, mis terviseameti andmeil möödunud aastal veel oli avalik supluskoht.

Küsimusele, miks rand enam avalike supluskohtade nimekirjas ei ole, vastas terviseameti Läänemaa esinduse vaneminspektor Lea Kiis, et seda peab küsima linnavalitsuse käest. „Need on linna rannad,” ütles Kiis.

„Varasematel aastatel on Aafrika rand olnud avalike randade registris, kuid sel aastal jättis linn selle avalike randade registrisse esitamata,” ütles Haapsalu pressiesindaja Tõnu Parbus.

Parbus põhjendas supluskohtade nimistust väljajätmist sellega, et inimesed seal tegelikult ujumas ei käi. „Merepõhi ei ole seal osas kohtades ujumiseks ohutu ning seal puudub ka ametlik vetelpäästepunkt,” ütles Parbus.

Läänemaal on kolm supluskohta – Paralepa, Roosta ja Vasikaholmi. Kõigist kolmest on terviseamet võtnud veeproovi ja need on olnud korras. Aafrika rannast võttis terviseamet viimati veeproovi möödunud aasta augustis.

Avalik supluskoht peab enne suplushooaja avamist olema hooldatud ja korrastatud, varustatud piisaval hulgal riietuskabiinide, tualettruumide või kuivkäimlate ja prügiurnidega. Suplejatele nähtavas kohas peab olema info suplusvee kvaliteedi ja supluskoha valdaja kohta.

„Kuna inimesed on harjunud suplemas käima ka mitteavalikes supluskohtades, tuleks suplejal alati ka ise vee puhtuses visuaalse vaatluse teel veenduda,” ütles terviseameti pressiesindaja Simmo Saar. „Veekogu sobivuses on põhjust kahelda näiteks siis, kui vees on näha mistahes materjalist hõljuvaid esemeid, nähtav õlikile, vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga või kui veekogu lähedal asub võimalik reostusallikas nagu kanalisatsiooni väljalasketoru või sadam,” lisas ta.