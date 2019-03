Jää tõttu sai kannatada talisuplejate ujuvsild

Jää ja tuule tõttu said kannatada talisuplejate ujuvsild ja käigutee selleni.

„Hea oli, et ma peale sattusin, saime kohe kiirelt reageerida,” ütles Haapsalu talisuplejate eestvedaja Kertu Kaljuveer.

Kaljuveer oli just ujumas käinud ja nägi, kui pahandust tekitanud jäälaam Österby poolt tuli. „Kuna tuul oli mõõdukas ja suur kevad juba käes, siis ma midagi karta ei osanud,” meenutas Kaljuveer.

Riideid vahetades kuulis ta järsku raginat. Õue vaatama minnes, oli ujuvsild juba kõver. „Natukese aja pärast pressis jää uuesti,” ütles Kaljuveer.

Pärast seda oli Kaljuveer talisupluskeskusest ära läinud ja naasnud koos talisuplejate Anti Nööri ja Ants Prümmeliga, et ujuvsild kalda külge kinnitada, vastasel juhul oleks jää sulades ujuvsild ära ujunud. „Vahepeal oli jää ka kolmandat korda peale trüginud ja veel rohkem kahju tekitanud,” ütles Kaljuveer.

Kogu jää trügimine kestis Kaljuveeri sõnul umbes tunni.

Palju ujuvsild tegelikult kannatada sai, selgub siis, kui see välja tõstetakse. Kaljuveeri sõnul on silmaga näha, et ujuvsilla üks kandvatest prussidest on katki, samuti käigusilla kandeprussid. „Käsipuu õnnestus päästa,” ütles Kaljuveer.

Ta ütles, et kahjustused saavad korda hiljemalt talgupäeval, 12. mail ja iga toetus on oodatud. „Kiirem ei saa lubada ja õnneks saab karjääris ujuda ja kohe-kohe on ka Väikese viigi rannas vesi lahti,” ütles Kaljuveer.

Kui teised veekogud jäävabaks saavad, kasutatakse ka talisupluskeskust vähem.

Praegu on talisupluskeskuses jääaugu juurde viiv tee suletud.