Kertu Orro: loodan kahe aasta pärast olla väga õnnelik

Haapsalust pärit Kertu Orrost on saamas Eesti Kontserdi uus juht, eile alustas SA Eesti Kontserdi nõukogu selleks Orroga läbirääkimisi.

„Ütleme nii, et ma olin selliseks võimaluseks valmis, et nõukogult selline pakkumine võib tulla,“ tunnistas Orro.

Eesti Kontserdi nõukogu volitas esimees Toomas Siitan ütles eile ERRi-uudistele, et nõukogu liikmete otsus valida uueks juhiks just Orro oli üksmeelne.

Orro sõnul ei ole selle kõige üle rõõmustamiseks aga aeg veel küps. „Vara veel. Täna olen veel üsna mõtlik. Kui peaks juhtuma, et alustan 1. veebruaril 2019 Eesti Kontserdi juhina, loodan olla kahe aasta pärast väga õnnelik, vaadates tagasi töödele ja saavutustele, mis on õnnestunud nende kahe aasta jooksul ära teha ja Eesti muusikaelu arendamisse panustada,“ ütles Orro.

Kertu Orro on töötanud Eesti Kontserdis alates 2010. aastast arendusjuhina, lisaks on ta alates 2013. aastast olnud ka Eesti Kontserdi suurima festivali Saaremaa Ooperipäevad tegevprodutsent.

Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri Leiten rääkis Lääne Elule, et nõukogu arutas uue juhi valimist kinniste uste taga üsna pikalt. „Minule oli Kertu Orro valimine väga meeldiv üllatus – tore inimene, täis energiat, tugeva otsustusvõimega,“ iseloomustas ta kolleegi.

Kas Eesti Kontsert peab hakkama otsima ka uut arendusjuhti, sõltub Leiteni sõnul juba nõukogust ja Orrost.

Uue juhatuse liikme ametiaeg algab 1. veebruaril. Nõukogu annab uuele juhatuse liikmele volitused kaheks aastaks.