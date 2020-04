Piletite müük Haapsalu suveüritustele on peatunud

Haapsalus ei tule tõenäoliselt sel suvel Itaalia veinipäevi, jaanituld ning Tšaikovski ega Kreegi muusikapäevi, sest suured rahvakogunemised võivad osutuda nakkuspesadeks.

„Valitsus lubas järgmisel nädalal otsustada, kas eriolukorda pikendatakse. Kultuuriminister Tõnis Lukas oli küll optimistlik ja ütles, et loodab, et suveüritused toimuvad, aga suure tõenäosusega vähemalt juunis üritusi veel pidada ei saa. See on muidugi minu isiklik arvamus,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Juuni suurimad üritused Haapsalus on Itaalia veinipidu koos kontserdiga ja Tšaikovski festival. Suklese sõnul on Haapsalu linnavalitsus kontaktis kõigi ürituste korraldajatega, et olla valmis vastavalt olukorra muutustele reageerima. Tšaikovski festivali piletite müük on praegu peatatud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!