Koroonakriisi statistika: telefonikõnede pikkus on mitmekordistunud

Tele2 anonüümsete andmete põhjal tehtud võrdluses selgus, et võrreldes koroonaviiruse eelse perioodiga on inimeste telefonikõnede pikkus mitmekordistunud, aga kõnede arv jäänud samaks.

Kriisiolukorras, kus inimesed püsivad suurema osa ajast kodus ega kohtu üksteisega, on mobiiltelefonid muutunud peamisteks vahenditeks lähedaste ja sõpradega suhtlemiseks.

Kui eriolukorrale eelneval nädalal kestis Tele2 kliendi keskmine kõne 3,3 minutit, siis koroonakriisi teisel nädalal oli keskmise kõne kestus kasvanud 1,43 korda. See tähendab, et keskmise kõne pikkus oli kerkinud 4,6 minutini.

„Inimesed teevad arvuliselt sama palju kõnesid, aga need kestavad kauem kui koroonakriisi eelsel perioodil,” ütles Tele2 personali- ja klienditeeninduse direktor Sirli Seliov.

Ta lisas, et kõneminutite kasvu mõjutab kindlasti ka see, et tuhanded inimesed töötavad kodukontoris ja lapsed õpivad kodukoolis. Seetõttu tuleb väga paljud töö- ja kooliasjad korda ajada telefoni teel. Samas on siin kindlasti suur osa ka isiklikul suhtlusel, kuna omavahel füüsiliselt kohtuda ei saa, siis suheldakse sõprade ja lähedastega rohkem telefoni teel.

Pärast eriolukorra väljakuulutamist on kõnede pikkus märgatavalt kasvanud just Saaremaa, Tartumaa ja Harjumaa elanike hulgas. Saarlaste keskmine kõne on kasvanud 3,4 minutilt 5,4 minutini. Ka tartlaste ja harjumaalaste keskmised kõned olid eelmisel nädalal jõudnud juba 5 minutini. Huvitava aspektina näitas analüüs ka seda, et naiste keskmine kõnede pikkus tõusis meeste omast märgatavalt rohkem. Kui enne eriolukorra väljakuulutamist rääkisid naised keskmiselt 3,7 minutit, siis möödunud nädalal koguni 5,3 minutit. Meeste kõnede keskmine pikkus on samal perioodil kasvanud 3 minutilt 4,1 minutini.