Rumpo Mäe talu pererahvas sai kultuurisõbra tiitli

Vormsi Rumpo küla Mäe talu pererahvas on üks nende seast, keda kultuuriminister Indrek Saar täna kultuurivaldkonna toetamise eest tänas.

Kultuuriminister tänas kultuuri toetamise eest 2018. aastal 31 ettevõtet ja eraisikut, kellest viis sai peapreemia ehk aasta kultuurisõbra tiitli. Aasta kultuurisõbrad on Narva Gate OÜ, Maarja Oviir-Neivelt, Meelis Kubits, Sylvia Kistler-Thompson ja Andrew Thompson ning Heiti Hääl ja Alexela Group OÜ.

Viie peapreemia kõrval anti kultuurisõbra tiitel 26le organisatsioonile või isikule, kes on mullu andnud kultuurivaldkonda ulatusliku mõjuga panuse. Nende hulgas on Tallinki, Liviko ja paljude teiste suurte firmade kõrval ka Rumpo Mäe talu pererahvas Vormsist.

Mäe talu perenaine Anu Streng ütles, et kultuurisõbra tiitel tuli talle üllatusena. „Ega ma päris täpselt ei teagi, mille eest,” tunnistas Streng. Ta lisas, et sai küll kutse Tallinna tunnustusüritusele kuid paraku ei saanud kohale minna.

Strengi sõnul nende pere jaoks Vormsi omakultuur väga oluline ja seetõttu on nad igal aastal pannud õla alla Hiiu kandle laagri korraldamisele. Lisaks sellele on Mäe talu andnud peavarju keelpillimängijate suvekoolist osavõtjatele.

Mäe talu esitas kultuurisõbra tiitlile Vormsi vald. „Mäe talu on kogu perega Vormsi pärimuse toetajad,” ütles valla kultuurispetsialist Tatjana Sääs. Ta lisas, et Anu Streng on omal ajal olnud ka varakevadise Vormsi kultuuripäeva üks algatajaid.

Sääsi sõnul on vahepeal Hiiumaale kolinud Hiiu kandle laager tagasi Vormsil kindlasti ka seetõttu, et Mäe talu annab oma maja tasuta kursuslaste kasutada. „Tänu sellele on ka Vormsi lapsed hakanud taas laagris osalema. Lisaks sellele on peretütar Age Kõiveer hiiukandle õppe tugiõpetaja,” rääkis ta. Sama oluliseks peab Sääs keelpillimängjate suvekooli majutamist.

Sääs ütles, et kui Vormsis, kus turismihooaeg kestab niigi ainult kolm kuud, loobub ettevõtja kõige magusamal ajal turistide majutamisest ja annab oma majutuskoha kultuuri toetuseks kasutada, on see suur asi. „Ma arvan küll, et nad on seda tiitlit väärt,” lisas ta.