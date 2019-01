Politsei ei alustanud Suklese avalduse põhjal menetlust

Politsei hinnangul ei ole ilma kohtuta maha laskmist lubanud netikommentaaril kuriteo tunnuseid, ka pole tegemist vaenu või vägivalla õhutamisega.

Politsei sai 14. jaanuaril avalduse Haapsalu linnapealt Urmas Sukleselt selle kohta, et 13. jaanuaril kirjutati Lääne Elu artikli „Video: Sukles kiidab Karilaidu“ kommentaariumisse järgmine sõnum: „Sukles. Arv3sta sellega et kui EKRE võidab valimised..lastakse teiesugused rotid ilma kohtuta kohapeal maha.“

Suklese hinnangul oli tegemist otsese vägivalla õhutamisega ja otsese tapmisähvardusega ja ta palus politseil välja selgitada, kas kommentaari autor või kommentaari avaldaja on pannud toime isikuvastase süüteo, ning vajadusel alustada süüteomenetlust.

“Politsei vaatas avalduse läbi ja otsustas antud juhul kriminaalmenetlust mitte alustada, sest ei tuvastanud selles teos kuriteokoosseisu. Selleks, et tegu oleks kuriteoga, peab ähvardus olema veenev. Kuna avaldajale ei tundunud ähvardamine ja selle täideviimine reaalse ohuna, siis puuduvad karistusseadustiku alusel kuriteo tunnused,” kommenteeris Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmits.

Politsei võttis ilmselt aluseks Suklese kommentaari Lääne Elule, milles ta ütles järgmist:

„Ma arvan, et täitsin oma kodanikukohust sellest politseile teada andes. Mitte et ma oma elu pärast tõsiselt mures oleksin, aga kui sellistele asjadele ei reageerita, siis võib meie väga liberaalses ühiskonnas tekkida karistamatuse tunne,” rääkis Sukles. Ähvardust ennast ta reaalseks ei pidanud.

“Avaldaja palus hinnangut ka sellele, kas tegemist on vägivalla õhutamisega. Antud juhul oli politsei hinnangul tegemist ühe konkreetse artikli anonüümse kommenteerijaga, kes avaldas avalikus internetikeskkonnas oma arvamust, väljendades ebaviisakas vormis vaenulikku meelestatust, ja selles puudus vaenu õhutamine” ütles Palmits.

“Pigem on tegemist võlaõigusseaduse järgi kvalifitseeritava teoga ja inimesel on õigus oma au ja väärikuse kaitseks pöörduda kohtusse,” lisas ta.

“Igal juhul tahan öelda, et suhtume alati sellistesse avaldustesse ja infosse tõsiselt ning alati kaalutleme konkreetsest juhtumist lähtuvalt, kas on alust menetluse alustamiseks ja mis võiksid olla edasised sammud. Tapmisega ähvardamine, kui on alust karta selle täideviimist, on kuritegu ja sellest tuleks kindlasti politseile teada anda,” ütles Palmits.

Ta tuletas ka meelde, et interneti kommentaariumides kirjutades tuleb lähtuda kokkulepitud suhtlusreeglitest ja heast tavast.

Avaldajal on õigus esitada kaebus kriminaalmenetluse alustamata jätmise teate saamisest kümne päeva jooksul Lääne ringkonnaprokuratuurile.