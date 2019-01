Urmas Sukles kaebas tapmisähvarduse tegija politseisse

Haapsalu linnapea palus politseil uurida Lääne Elu veebis Zandersi nime kasutava lugeja kommentaari, milles lubatakse Sukles EKRE valimisvõidu korral maha lasta.

Pühapäeval avaldas Lääne Elu Urmas Suklese videopöördumise, milles ta kutsus üles hääletama riigikogu valimistel Jaanus Karilaiu poolt, kes kandideerid Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal Keskerakonna ridades.

Mõne aja pärast ilmus sinna järgmine kommentaar: „Sukles. Arv3sta sellega et kui EKRE võidab valimised..lastakse teiesugused rotid ilma kohtuta kohapeal maha.“

„Mingi teatud piir on ikka, isegi Lääne Elu kommentaariumis,“ selgitas Sukles politseile avalduse tegemise põhjusi. Tema hinnangul on tegemist otsese vägivalla õhutamisega ja otsese tapmisähvardusega.

Sukles palus politseil välja selgitada, kas kommentaari autor või kommentaari avaldaja on pannud toime isikuvastase süüteo. „Ma loodan, et selgitatakse välja, kes on nime Zanders taga ja alustatakse vajadusel süüteomenetlust,“ lisas ta.

Tapmisähvardust sisaldavat kommentaari ei avastanud Sukles ise, vaid talle anti sellest teada. „Ma arvan, et ma täitsin oma kodanikukohust, kui sellest politseile teada andsin. Mitte, et ma oma elu pärast tõsiselt mures oleksin, aga kui sellistele asjadele ei reageerita, siis võib meie väga liberaalses ühiskonnas tekkida karistamatuse tunne. Kui see tekib, siis juhtuvad maailmas hullud asjad,“ rääkis Sukles.

Ähvardust ennast Sukles reaalseks ei pea. „Reaalsus on, et keegi kirjutas otsese ähvarduse, aga ma ei pea ka reaalseks, et EKRE võidab valimised. Et EKRE võidab valimised, on vähem reaalne kui see, et keegi mulle kiviga nurga tagant vastu pead paneb,“ ütles ta.

Sukles saatis Haapsalu politseijuhile Andrei Taratuhinile juhtunu kohta avalduse koos kuvatõmmisega kommentaarist. Politsei on Lääne Elule teadaolevalt alustanud menetlust.