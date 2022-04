Tšaikovski festivalist saab Haapsalu Valgete Ööde festival

Haapsalu Tšaikovski festival vahetab nime ja muutub sellest aastast Haapsalu Valgete Ööde festivaliks, teatas Eesti Kontsert.

Peale viit festivaliaastat laiendab Eesti Kontsert Haapsalu Tšaikovski festivali fookust ning on võtnud eesmärgiks tuua uue Haapsalu Valgete Ööde festivaliga armastatud suvituslinna romantilist ja kaunist muusikat kõikjalt maailmast.

„Pjotr Tšaikovski võrratu muusika oli, on ja jääb, küll aga tajume muutunud avalikkuse ootusi, kuidas meie siin vabas Eestis praegusel heitlikul ajal midagi nimetame,“ selgitas Eesti Kontserdi juht Kertu Orro festivali nimevahetuse tagamaid. „Nimetustele võidakse omistada tähendusi, mida meie suvine muusikafestival kindlasti ei väljenda.“ Orro lisas, et nimemuutus annab ühtlasi võimaluse avardada festivali fookust ja pakkuda romantilist muusikat kõige laiemas tähenduses. „Aeg uuendusteks on käes, suvine Haapsalu ootab laienenud festivaliprogrammi, kõrgetasemeliste muusikute ning sama sooja ja suure südamega nagu alati,“ lausus ta.

Uus, 30. juunist kuni 3. juulini toimuv Haapsalu Valgete Ööde festival kannab endas varasemate festivalide vaimu ning romantilise ja muretu suveaja ergast püüdu kauni muusika poole.

Festivali kõrgpunktis on oodata nii eesti muusikute paremikku kuuluvaid interpreete kui ka külalisi. Meie naabrite lätlaste maailma kooride absoluutsesse tippu kuuluv segakoor Latvija esitab hingemineva vanavene kirikumuusikakava ja ansambel Dagamba interpreteerib Tšaikovski muusikat moodsas, isegi rokilikus võtmes.

Kohal on ka Tallinna Kammerorkester, kes annab klassikalise muusika kontserdi Haapsalu linnuse hoovis, kus kõlavad Mozarti 29. sümfoonia ja Tšaikovski „Rokokoo variatsioonid“, solistiks on Marcel Johannes Kits. Peale selle kuuluvad festivali programmi erakordsete eesti artistide läbimõeldud ja -tunnetatud tervikkavad, mis korraga nii raputavad kui ka joodavad janust kuulajat ilu- ja harmooniaeliksiiriga – esinejate seas on Trio Hämarik, Beati Mandolini, Iris Oja ja Duo Telluur ja paljud teised.

Vaheldusrikkasse muusikaprogrammi on pikitud teisigi eriilmelisi ettevõtmisi: toimuvad populaarsed suvitaja jalutuskäigud, põnevad loengud, kuurordikontsert ja traditsiooniline lastekontsert – köitvat on nii professionaalsele muusikagurmaanile kui ka suvitajast huvilisele.

Haapsalu Valgete Ööde festivali korraldab Eesti Kontsert koostöös Haapsalu linnavalitsusega, toetavad COOP Haapsalu, Rahvakultuuri keskus ja Eesti Kultuurkapital.

Festivali programm: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/klassika/haapsalu-valgete-oode-festival-2022-77445/