Video: Sukles kiidab Karilaidu

Haapsalu linnapea Urmas Sukles on üllitanud video Saare-, Lääne- ja Hiiumaa esinumbrina Riigikokku pürgiva Jaanus Karilaiu toetuseks.

Videoklipis kutsub Sukles üles hääletama Karilaiu poolt, sest “Jaanus teab, mida ta lubab ja kui ta on midagi lubanud, siis viib ta oma lubaduse ka ellu.” Sukles lisas, et ilma Karilaiuta ei tuleks raudtee Turbasse ja Karilaidu Riigikokku valides on ta kindel, et raudtee tuleb ka Rohukülla.

Suklese toetusvideot näeb siit