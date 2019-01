Noolegrupp avas linnagaleriis näituse praekalaga

Noolegrupi näituse “Sogases vees” avamine Haapsalu linnagaleriis ulatus laupäeval ka galerii ukse ette, tulles nii kunstisaalist rahva sekka.

Metropoli väliköök Kalamajast pani galerii ees laua ja pliidi püsti ning hakkas seal publiku silme all räime praadima ning sibulat, porgandit ja kurki hakkima. Väliköögist tulnud hüva kraam söödeti näitust avama tulnud külalistele sisse.

Ka galeriis sees ei piirdutud traditsiooniliste kõnedega, vaid näituse põhieksponaadi, tervet galeriid täitva metallist kalamõrra ümber andis etenduse kollektiiv Adhesion.

Peagi 15aastaseks saav Noolegrupp ühendab praegu kahte kunstnikku Triinu Jürvest ja Villem Jahu. Grupi põhimõte on Jürvese sõnul see, et iga näitus on eriline: “Me ei teha teha valmis teost, mida veetakse ühest kohast teise. Meie jaoks on oluline interaktiivsus ja ruumist lähtumine.” Nii oli ka seekord, kus näituse põhiobjekt ehitati valmis Haapsalus – detaile valmistati kolm päeva Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis.

Jürvese rääkis, et sedapuhku oli näituse pealkiri “Sogases vees” olemas enne tükk maad enne kui näituse sisu selgeks sai. Lõpliku tõuke sai Jürves enda sõnul suvel Laulasmaal, kus avastas paar päeva enne jaanipäeva kokkukuhjatud jaanilõkkest vana kalamõrra. “See oli kasutu mitte ainult sellepärast, et see oli vana, vaid ka sellepärast, et seal kandis pole enam kalamehi. Viimane professionaalne kalur suri sügisel,” selgitas kunstnik.

Lõkkest leitud mõrrast tuligi mõte, teha galerii suurune mõrd. Sellega on kunstnike sõnul võimalik püüda näiteks psühholoogilistes, ühiskondlikes või majanduslikes vetes. Ja vaadata, mis või kes võrku kinni jääb. Kui jääb.

Lisaks saab iga külastaja anda näitusesse oma panuse, valmistades näituse tegevusnurgas kalateemalisi kollaaže. Ka külastajate valmistatud kollaažid leiavad näitusel koha. „Me ei ole need, kes asja ära teevad ja ära lähevad. Meid väga huvitab, kuidas rahvas näituse vastu võtab,” lisas Jürves.

Noolegrupp on ka varem Haapsalus üles astunud, seda kunstifestivalil Seanahk 2.

Fotod Mihkel Puhm