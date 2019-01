2018. aasta kokkuvõte: veokihange viis linnafirma juhi ööks arestikambrisse

Haapsalu Linnahoolduse veokihange viis selleni, et asutuse juht Alo Lõps pidi augusti lõpus veetma öö arestikambris kahtlustatuna riigihanke nõuete rikkumises. Uurimise all oli ka linnavolikogu liige Riho Lepp. Linnavalitsuse tellitud audit meestel süüd ei leidnud.

Esmaspäeva, 27. augusti hommikul tabas Haapsalu Linnahoolduse töötajaid ehmatus, kui kontorisse astusid keskkriminaalpolitsei ametnikud. Politseinikud küsitlesid töötajaid, otsisid arvutitest faile ja tagatipuks võtsid Haapsalu Linnahoolduse juhi Alo Lõpsi 48 tunniks vahi alla.

Üle kuulati ka Haapsalu Linnahoolduse nõukogu esimees, linnavolikogu liige Siim Saareväli ja Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman (Keskerakond). Järgmisel õhtul pääses Lõps vabadusse.

Lääne prokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinholdi sõnul kahtlustati Lõpsi riigihangete teostamise nõuete rikkumises. Lääne ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo ütles, et kriminaalasja raames uuritakse teisigi küsimusi, kuid ei täpsustanud, milliseid.

Uurimise keskne teema oli Haapsalu Linnahooldusele 100 000 eurot maksva veoki soetamisega seotud hange. Samas asjas esitati kahtlustus ka Haapsalu Linnahoolduse nõukogu liikmele, linnavolinik Riho Lepale, kellele heideti ette toimingupiirangu rikkumist ja hanke tulemuse mõjutamist.

Lõpsile ja Lepale heideti ette seda, et enne veoki hanke väljakuulutamist vahendas Lepp Haapsalu Linnahoolduse nõukogule ja juhatajale Silberauto pakkumise analoogsele autole. Lepa sellist tegevust pidas keskkriminaalpolitsei hanke tulemuse mõjutamiseks. Hankekomisjon, mida juhtis Alo Lõps, valiski võitjaks Silberauto, kelle pakkumine oli järgmisest pakkujast enam kui 10 000 eurot odavam. Võitjat riigihangete registris avalikustada ei jõutud, enne tuli läbiotsimine ja vahistamine.

Nii Lõps kui ka Lepp kinnitasid, et kahtlustused on neile arusaamatud. Mõlemad jagasid selgitusi ka Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele ja volikogu esimehele Jaanus Karilaiule. Kuigi esimese hooga ütles Karilaid, et kõik kahtlusalused peavad oma volitused selguse majja saamiseni peatama, otsustas Sukles mehed ametisse jätta. „Minul ei ole küll andmeid, et keegi oleks selle hanke tulemusena isiklikku kasu saanud või et seda üldse järeldada saaks,” ütles Sukles suvel pärast läbiotsimist ja Lõpsi kinnipidamist.

Linnavalitsus otsustas tellida advokaadibüroolt nii kahtlusaluste kui ka teiste hangete uurimiseks sõltumatu auditi. Sukles põhjendas auditi tellimise vajadust sellega, et politseiuurimine võib võtta aastaid: „Ja tihti ei jõutagi kohtusse.” Auditi koostas advokaadibüroo Sorainen ja läks linnale maksma 5400 eurot. Selle tellimiseks kulunud raha võeti linnapea ja linnavalitsuse reservfondist.

Septembri lõpuks oli linnavalitsuse tellitud audit valmis ja see leidis, et keskkriminaalpolitsei uurimise alla sattunud Haapsalu Linnahoolduse tõstukihange viidi läbi seadusega kooskõlas.

Prokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles eile, et politseis ja prokuratuuris kriminaaluurimine veel jätkub.

Lõps sai Haapsalu Linnahoolduse juhatuse esimeheks 2015. aastal. Riho Lepp pääses volikokku Urmas Suklese valimisliidus HaRi. Samas valimisliidus sai volikokku Haapsalu Linnahoolduse nõukogu esimees Siim Saareväli. Linnahoolduse nõukogu kolmas liige on linnavolikogu esimees, riigikogu liige Jaanus Karilaid.