2018. aasta kokkuvõte: Lihulas esilinastus Joosep Matjuse „Tuulte tahutud maa”

Matsalu 16. ja võib-olla kõikide seniste Matsalu festivalide kõrghetk oli tänavu 21. septembril, mil Lihula kultuurimajas esilinastus Joosep Matjuse „Tuulte tahutud maa” – eepiline film Eestimaa loodusest.

Lihulas oli tunda tõelist suurte festivalide hõngu, kui enne esilinastust rullus kultuurimaja ees lahti punane vaip. Kultuurimaja saal oli rahvast puupüsti täis, filmi lõpuks seisis publik püsti ja aplodeeris.

Kui „Tuulte tahutud maa” hiljem Eesti kinodesse jõudis, filmil seal erakordselt hästi. Erakordne oli juba seegi, et loodusfilm üldse kinosaalidesse jõudis, sest tavaliselt näeb neid vaid telerist, „Tuulte tahutud maa” aga edestas vaatajanumbritelt kõiki seniseid eesti dokumentaalfilme. Seda käis vaatamas üle 40 000 inimese. „See on Eesti dokfilmi jaoks kõigi aegade rekord,” märkis Filipp Kruusvall Eesti Filmi Instituudist. Senine dokumentaalfilmi vaatajarekord tehti aastal 2007 ja see kuulus filmile „Laulev revolutsioon” – 18 316 vaatajat. Peale Eesti linastus „Tuulte tahutud maa” ka Soome kinodes.

Tegemist on mastaapse linateosega Eesti loodusest – mitte ühest objektist, nagu on loodusfilmid sageli, vaid tervest Eestimaast. „Eesmärk oli kajastada kõiki Eesti looduskeskkondi – mereranda, raba, metsa, jõeluhtasid, et anda koondpilt Eestimaast,” ütles Matjus. „Tuulte tahutud maad” filmiti kolm aastat ja üles võeti 80 tundi materjali, millest filmi pääses murdosa.

Matjus peab filmi suurimaks õnnestumiseks kaadrit juhuslikult leitud põdrasekeletist, mille ühtegi konti ega abaluud polnud liigutatud. „Nii ta seal oligi – nagu Jeesus Kristus, käed-jalad laiali,” ütles Matjus. Sellise skeleti leidmine oli Matjuse sõnul ime, sest tavaliselt kannavad rebased, kährikud või šaakalid luud laiali.

Õnnelik oli filmimees ka selle üle, et tal õnnestus filmida rukkirääku. „Tavaline lind, keda on kõik kuulnud, aga vähesed näinud,” ütles Matjus.

Oma eelmise linateose „Vanamees ja põder” võttis Matjus üles Kasari luhas. See film on saanud Matsalu festivali peaauhinna. „Tuulte tahutud maa” pälvis parima operaatoritöö auhinna.