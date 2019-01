2018. aastal kõlama jäänud nimed ja sündmused

Helme nimetas mustanahalisi õõnespeadeks

28. mail Lihula Särtsu baaris EKRE kõnekoosolekul nimetas erakonna esimees Mart Helme mustanahalisi õõnespeadeks.

Helme meenutas, kuidas ta pidi ülikoolis õppejõuna mustanahalisi õpetama. „Kuulake, see on täispuit!” ütles Helme ja koputas kõrtsilauale. „Aga kui neile vastu pead koputada, siis on see õõnespuit!”

Helme ei andnud koosolekul armu vanadele olijatele poliitikas ega uutele tulijatele. Ta nimetas Indrek Tarandit Eesti Macroniks, kelle vastu on Pariisis massimeeleavaldused. Taavi Rõivas on Helme sõnul näidanud, et iga inimene ei või olla peaminister. Kaja Kallas olevat hale tädi, kes ei tea juurast ega majanduset midagi, Jüri Ratas aga on poliitbroiler, kes pole riigi juhtimisega hakkama saanud.

Kõne peeti EKRE Lääneranna osakonna asutamisel.

Lääne-Eesti arenduskeskuse juhiks sai Anu Kikas

Suure osa Lääne maavalitsuse ülesandeid üle võtnud Lääne-Eesti arenduskeskus, mis nüüd kannab nime SA Läänemaa, juhiks sai rahandusministeeriumi ametnik Anu Kikas.

Sisuliselt on veebruaris ametisse valitud Kikas ühtaegu maavanem ja Läänemaa arenduskeskuse juht. 28aastane Kikas on sündinud Võrus ja saanud Tartu ülikoolis magistrikraadi rahvusvahelistes suhetes. Enne rahandusministeeriumi on ta töötanud Meremäe vallavalitsuses, Võru linnavalitsuses ja Euroopa Parlamendis Kristiina Ojulandi nõunikuna.

Vormsi vallavanemaks sai Ene Sarapuu

30. aprillil valis Vormsi volikogu uueks vallavanemaks Ene Sarapuu, kes on seda ametit pidanud ka varem kahel korral.

Salajasel hääletusel olid Sarapuu poolt kõik seitse hääletanud volikogu liiget. Kõik volinikud olid nõus ka sellega, et vallavanem hakkab saama palka 1950 eurot kuus.

Vallavanema kandidaadiks esitas Sarapuu valimisliit Terve Vormsi, kellele kuuluvad kõik üheksa kohta Vormsi volikogus.

Senine vallavanem Tanel Viks loobus ise ametist, jäi küll volikogusse, aga on praegu seal oma volitused peatanud.

Lihula hooldekodud läksid Rosimannuse firmale

Reformierakonna poliitikute Rain Rosimannuse ja Martin Kuke osalusega Südamekodud OÜ hakkas pidama Lihula vanadekodu ja psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud erihooldekodu, mille ehituseks andis riik ligi miljon eurot.

Viimase rendileping allkirjastati 21. detsembril ja aasta viimastel päevadel käis hoones kibe töö – sisse toodi mööbel.

Vanadekodu lepingu allkirjastas Kukk juba 31. augustil, Südamekodud said selle endale pidada 50 aastaks ja on lubanud poole suuremaks ehitada. Erihooldekodu Südamekodudele samadel alustel pidada andmisse sekkus viimasel hetkel sotsiaalministeerium ja Südamekodud said erihooldekodu 20 aastaks rendile.

Südamekodudele kuuluvad peale Lihula veel Värska ja Käru hooldekodu.

Üks kool lammmutatud, teine alles

Tänavu pidi Läänemaal lammutatama kaks koolimaja – Haapsalu Nikolai kool ja Taebla gümnaasium.

Mõlema kooli asemele uue ehitamiseks annab riik raha koolivõrgu korrastamise programmist – Haapsalu ja Taebla saavad tuttuued põhikoolid.

Haapsalus läks kõik plaanipäraselt – Nikolai kooli lammutamine algas juulis, praegu on koolimaja asemel tühi plats ja vene lapsed õpivad Haapsalu põhikoolis.

Taebla kooli lammutamine ei ole veel alanud, sest esimene riigihange ehitaja leidmiseks nurjus ja välja kuulutati uus. Ehitaja on veel valimata.