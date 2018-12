Nõva hoolekogus jäid põhikooli pooldajad vähemusse

Lääne-Nigula vallavalitsus kinnitas 13. detsembril Nõva kooli hoolekogu uue koosseisu, kus senise hoolekogu esimehe Ivo Karindi sõnul on 9-klassilise kooli pooldajad jäänud vähemusse. Uus hoolekogu on ka eelmisest suurem, enne oli seitse, nüüd kaheksa liiget.

„Olgem ausad, seal on liikmed, kes on end positsioneerinud 9-klassilise kooli vastastena,” ütles Karindi.

Hoolekogu liige Risto Kaasik möönis, et pole küll uue hoolekogu kõigi liikmete seisukohtadega kursis, kuid kardab, et põhikooli pooldajaid on tõepoolest vähem.

Üle nelja aasta hoolekogu juhtinud ja ka uude koosseisu kuuluva Karindi sõnul on 9klassilise kooli pooldajaid nüüd kaheksast kolm – peale tema enda veel Kaasik ja Katri Must. Eelmises koosseisus oli 9-klassilise kooli pooldajaid seitsmest viis.

Nõva kooli kunagine direktor ja 9klassilist kooli pooldav Virve Tauts enam hoolekogusse ei kuulu. Tauts küll kandideeris, kuid ei osutunud valituks.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et uus hoolekogu valiti sel sügisel mitte ainult Nõval, vaid kõikides valla koolides.

„Me kehtestasime uue hoolekogude määramise korra. Enne olid need korrad erinevad, nüüd me ühtlustasime ja moodustatigi uued hoolekogud. Nõva oli üks viimaseid,” ütles Lõhmus.

Nõval on uue korra järgi muutunud see, et valitavatele liikmetele on lisandunud üks määratav liige – vilistlaste esindaja, kelle määrab kooli direktor.

Nõva kooli uus hoolekogu peaks kokku tulema ja endale esimehe valima 10. jaanuaril. Karindi ütles Lääne Elule, et ei tea, kas ta kandideerib uuesti esimeheks.

„Vaatame, kuidas kohapeal olukord kujuneb,” ütles Karindi.

Seni on Nõa kooli hoolekogu võidelnud 9-klassilise kooli ja õpilaskodu säilitamise eest. Lääne-Nigula vallavalitsus sulges sügisel õpilaskodu ja kavatseb sulgeda Nõval 7.-9. klassi.