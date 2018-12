Haapsalus saadetakse aasta ära Rootsi turul

Haapsalus on aastalõpüritused koos ühistantsimise ja vabaõhukontserdiga koondunud Rootsi turule.

Nii nagu teised maakonnakeskused ühineb ka Haapsalu EV100 juubeliaasta lõpupeoga “Sajaga edasi!”. Sedapuhku on Haapsalus peo keskmeks Rootsi turg, kuhu Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul pannakse üles lava ja ekraan.

Rootsi turul algavad sündmused päeval kl 14, kui kõik saavad tulla harjutama ja samme õppima “Eesti tantsib” ühestantsimiseks.

Tantsuürituse maakondlik koordinaator, T-stuudio juhendaja Mairi Grossfeldt julgustas kõiki osalema: „Kui üheslaulmine oli ära, siis miks mitte lõpetada aastat ühestantsimisega. See tants ei ole nii keeruline, et ei saaks kohapeal õppida.”

Kel on tahtmist võib tantsusamme juba kodus harjutada video järgi, aga Grossfeldti sõnul on Rootsi turul ka kolm T-stuudio tüdrukut – Anette Marilin Villand, Britta Sool, Liivia Lints –, kes kokkutulnutele tantsusamme õpetavad. „Nad on kogenud tantsutaustaga tüdrukud, kes on ka varem noorematele tntse õpetanud,” lisas Grossfeldt.

Grossfeldti sõnul on ka mitmed Haapsalu tantsukollektiivid nagu T-stuudio, Läki Tantsule ja Malle Õiglase rahvatantsijad ühistantsimise tantsu juba harjutanud ning on Rootsi turu tantsimisel kaasa löömas. „Kes end kindlalt ei tunne, saab minna oskajate seljataha või kõrvale tantsima,” julgustas Grossfeldt. Ta lisas, et kõige tähtsamad ei olegi liigutused, vaid ühestantsimise tunne: „Isegi kui tantsimises kaasa ei taha lüüa, siis alguses kui moodustame numbri 100 ja lõpus kui on võimalik toredal inimesel käest kinni võtta, sellega saavad küll kõik hakkama.”

Tantsu ühiseks harjutamiseks on aega tund aega, sest kl 15 algab kõigis Eesti maakonnakeskustes korraga tantsupidu “Eesti tantsib”.

Õhtune programm algab Rootsi turul kl 22.30. Vahepealse aja saab Murumäe sõnul ekraanidelt jälgida ETV programmi ning sekka kuuleb varem filmitud uusaastatervitusi linnakodanikelt ja linnapealt.

Kell 22.30 alustab muusika mängimist DJ ja veerand tundi hiljem tuleb lavale ansambel VaRes, kus sedapuhku mängivad neli läänlasest rahvamuusikut: Rannalõõtsa võistumängimise tänavune võitja Vallo Rajasaare (lõõts, karmoška, laul), Reino Kaukes (kitarr, laul), Margus Tokko (basskitarr, laul) ja Enrik Visla (viiul, laul).

Rahvamuusikat saab Rootsi turul kuulata ja selle järgi tantsu lüüa presidendi uusaastakõneni. Pärast presidendi tervitust lauldakse ühiselt hümni ja südaööl kärgatab Lossiplatsilt taevasse linna ilutulestik.

Pärast südaööd kandub pidu Haapsalu kultuurikeskusesse, kus aastavahetuspeol “Disco ON oluline! pidu ON põhiline!” mängivad tantsumuusikat Marilin Kongo & Raivo Tafenau bänd. See pidu on juba piletiga.

Aastavahetuspidusid peetakse ka teistes Haapsalu meelelahtuskohtades nagu Fra Mare, Africa, Soffa, Vanakino, Laine, Talumehe kõrts jne.

Juubeliaasta lõpupidu “Sajaga edasi, Haapsalu!”

“Eesti tantsib” ühestantsimine

14 “Eesti tantsib” tantsupeo peaproov

15 “Eesti tantsib” tantsupidu

Aastavahetuse õhtune programm

22.30 DJ muusika

22.45 Esinevad Rannalõõts 2019 võistumängimise võitja Vallo Rajasaare ja ansambel VaRes

23 Öine palvus Haapsalu toomkirikus

23.50 Presidendi tervitus

ILUTULESTIK

00.30 Tantsuõhtu Haapsalu kultuurikeskuses (piletiga)