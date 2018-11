Marimetsa Kapp toimub järgmisel aastal vähendatud mahus

2019. aasta Marimetsa Kapp toimub vähendatud mahus, teatasid korraldajad.

“Edasi arenemiseks tuleb teatud hetkedel ka samm tagasi astuda. Seetõttu planeerime 2019. aasta Marimetsa kapi raames viimaste aastatega võrreldes vähem etappe. Peamiseks põhjuseks on see, et kõik meie etapid toimuvad uutel või vähemalt hästi unustatud radadel Paliveres, Paralepas ning Paldiskis. Uued etapid on huvitavad nii osalejale kui korraldajale, kuid samas on tõsiasi, et sünniraskustest üle saamiseks on vaja palju pingutada. Püüame oma jõudu panustada nende väheste etappide kvaliteetsele läbi viimisele. Soovime pakkuda suurepäraseid elamusi rattaharrastajatele, (taas) alustavale harrastajale ning lastele ja noortele ka 2019 aastal,” seisab pressiteates.

Huvilised saavad end asjade käiguga kursis hoida Facebookis ja veebilehe vahendusel. Sarjaks registreeruda saab alates 2019. aasta algusest samuti meie veebilehel.

Lääne-Eesti maastikuratta sari Marimetsa Kapp tähistas 2018. aastal oma 13. hooaega. Loodame, et oleme suutnud rattaspordi huvilistele pakkuda põnevaid elamusi ja toredaid rattasõite. Soovime tänada kõiki osalejaid, kaasaelajaid ja toetajaid.