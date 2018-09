Matsalu rattamaratoni sõitis 400 jalgratturit

Päikesepaiste ja vihmahoogude saatel sõideti pühapäeval Marimetsa Kapi maastikurattasarja viimane osavõistlus, Matsalu XI rattamaraton. Kirblas alanud ja lõppenud võidusõidul oli kokku 400 lõpetajat.

Põhisõidu pika distantsi võitis meeste arvestuses sarnaselt eelmise aastaga Silver Schultz (AT Sport), kes kulutas 44 km läbimiseks 1:28.17. Sekund hiljem ületas lõpujoone koduradadel pedaalinud M40 vanusegrupi kiireim Joonas Maanurm (Saksa Automaatika ProShop Team), kes oli lõpuheitluses parem sama aja kirja saanud Henrik Kivilost (AC Racing). Sõidu lõpplahendus sai selgeks alles viimasel finišitõusul, kus Silver Schultzi jalg kõige teravamaks osutus ja nii sai AT Spordi mees kahe kange konkurendi ees ülinapi võidu.

Silver Schultz sõnas pärast finišit, et üritas mitu korda eest ära sõita, kuid see ei õnnestunud. Sõidu lõpuosas oli liidrigrupis ka kukkumine, mistõttu jäi Schultz toppama, kuid suutis end siiski liidrite sekka tagasi võidelda ja viimastel meetritel napi võidu noppida. Ratturi sõnul oli võrreldes eelmise hooajaga põnevust oluliselt rohkem ja võita keerulisem, kuna osadel etappidel lõi kaasa väga teravat minekut näidanud Raido Saar ja nii tuli nii mõnigi valus kaotus vastu võtta. Kuigi ettevalmistus jäi võrreldes eelmise hooajaga pisut kehvemaks, oli Schultz siiski oma sõitudega rahul ja kiitis Saart kõva konkurentsi eest.

Põhisõidu pikal distantsil võidutses naiste arvestuses raja 1:39.21ga läbinud Indra Kutser, teisena lõpetas sarja üldvõitja Maris Lillep (Redbike), saades ajaks 1:42.08, kolmas oli korraldajaklubi JK Paralepa rattur Kädi Raadla, kelle lõpuajaks märgiti 1:42.32.

Maris Lillepi sõnul oli tänane sõit väga raske ja õnnestus saada elu esimene “haamer”. Visalt võideldes sõitis Lillep viimased 12 km üksinda, Kutseri püüdmiseks enam energiat ei jagunud. Rattur tunnustas võitjat kui kõva konkurenti ja ütles, et üldiselt oli kogu sari väga äge ning on tore, et kogu pere saab selles osaleda. Ka Lillepi 9-aastane tütar osales paaril etapil. Redbike rattur sõitis esimest aastat pika distantsi arvestuses ja see pakkus rohkelt uusi elamusi. Terve hooaja oma naabrimeestega konkureerinud Lillep oli finišis väsinud kuid väga õnnelik.

Põhisõidu lühemal distantsil võttis võidu M16 vanuseklassis võistlev Henry Grünberg (Porter Racing), läbides 20 km distantsi 39.36ga, sekundi kaugusele liidrist jäi klubikaaslane ja M14 vanusegrupi võitja Johann Mattias Puuorg, poodiumi lõpetas 39.38ga Matvei Tarassov (Nõmme Rattaklubi).

Naiste arvestuses triumfeeris põhisõidu lühemal distantsil N16 vanuseklassi kuuluv Hanna Heinsaar (Nõmme Rattaklubi), kelle võiduajaks märgiti 44.59. Teisena lõpetas 45.18ga Kristiina Kõll-Grünberg (Porter Racing), olles ühtlasi N40 vanuseklassi kiireim, kolmas oli 46.45ga N12 vanusegrupi parim Zlata Bronishevkaja (Kalevi Jalgrattakool).

Parim meeskond oli Matsalus AT Sport, hooaja kokkuvõttes aga RedBike Team I. Naiskondadest oli viimasel etapil parim Redbike, kellele kuulus võitja au ka kogu hooaja lõikes.

Lisaks pika põhisõidu meeste ja naisteklassi parimetele tunnustati ka vanuseklasside parimaid. Hooaja parimad pika distantsi arvestuses olid M40 kategoorias Toomas Elling, M50 arvestuses võidutses Harri Sügis.

Lühikese distantsi M16 vanusegrupis võitis hooaja kokkuvõttes Matvei Tarassov, M14 parimaks osutus Johann Mattias Puuorg, M12 klassis astus poodiumi kõrgeimale astmele Rünno Raadla. Naiste arvestuses jäid teistele püüdmatuks Lee-Helen Lill, N16 konkurentsis Hanna Heinsaar, N40 naiste seas Helina Puuorg ja N12 kategoorias Maria Treier.

Hooaja viimasel etapil loositi välja ka mitmeid loosiauhindu: 20” ratta võitjaks osutus Rico Pilv, 24” ratta sai oma valdusse Genert Mander ning 29” ratta Maarja Kask. Pereloosi peavõiduks olnud muruniiduki võitis perekond Puuorg, survepesuri viis koju Jüri Fjodorov.