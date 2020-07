Vormsis sõidetakse homme rattarallit

Sajad jalgratturid vallutavad nädalavahetusel Vormsi. Laupäeval sõidetakse Vormsi saarel Marimetsa Kapa sarjas kaheksandat korda rattamaratoni.

Paralepa rattaklubi korraldatav Marimetsa Kapa sarja kuuluv Paf Vormsi VIII rattamaratoni pikk ring on 42 ning lühike 21 km. Lisaks toimuvad ka lastesõidud.

Eile keskpäevaks oli end registreerimislehel kirja pannud üle 120 ratturi, kes soovisid sõita pikal rajal ja üle 110 oli neid, kes valisid lühema raja.

Osavõtjate arv on tänavu pigem tagasihoidlik, sest parematel aastatel on võistelnud 300-400 ratturit. Stardis selgub, kui palju registreerunuist kohale otsustab tulla. “Natuke üle 200 on parvlaevapileteid müüdud,” teadis rajameister Andres-Andi Sarv rääkida.

Sarv on maratonirada meisterdanud kõigil kordadel. Tänavu lubab ta nii kiireid metsa- ja kruusalõike kui ka traditsioonilist mereäärset vesist ja pehmematki pinnast – igaühele midagi. Eilegi oli Sarv koos kahe abilisega veel rada viimistlemas. “Vaatame metsas rada üle, tegeleme märkimisega ja puhastame teeääri,” lausus rajameister.

Tänavune rada kulgeb eelmiste aastate omadega võrreldes vastupidises suunas. “Ja nii palju, kui Vormsil on võimalik, oleme seda ka ringi teinud,” ütles Sarv. “Distants on varasematest veidi lühem, sest mõnel pool on omandisuhted muutunud ja sealt enam läbi sõita ei saa.”

Enamik võistlejaid tuleb saarele võistluspäeva hommikul ning sõidab samal õhtul mandrile tagasi. “Aga juba eile oli neid, kes saarele tulid,” nentis Sarv. Reedel olid varased saabujad juba rajaga tutvumas.

Laupäevaks lubab ilmateade Vormsile päikselist, vihmata ilma. Pärastlõunal on sooja 18 kraadi, tuult on 4-5 m/s. “Kuigi ratturit vihm ei takista, on kuivaga on ikka toredam sõita,” nentis rajameister Sarv.

Laupäeva keskpäeval alustatakse Hullos lastesõitudega. Pika raja start antakse kell 13, veerand tundi hiljem lastakse rajale lühikesel rajal võistlevad jalgratturid.