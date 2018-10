Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi noored olid Eesti meistrivõistlustel edukad

Oktoobri keskpaigaks jõudsid lõpule Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused U13 (2006-2007 sündinud) poistele, kuts võtsid osa kaks meie noorteklubi: Läänemaa jalgpalliklubi ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi.

Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused koosnevad kahest osast: kevad- ja sügisringist. Võistkond, kellega mängid kevadel koduväljakul, sellega sügisel võõrsil ja vastupidi. Pisikestele jalgpalluritele kestis hooaeg kokku 5 kuud ja üheksaliikmelises alagrupis tuli pidada 16 kohtumist.

Nii Läänemaa kui ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi mängisid samas alagrupis, saades seega otsese võimaluse teineteiselt mõõtu võtta.

Kevadringi mänge alustasid edukamalt Läänemaa jalgpalliklubi poisid. kogudes kaheksa mänguga kuus võitu ja ühe viigi – kokku 19 punkti. Sellega jagasid nad enne suvepuhkust tabelis teist-kolmandat kohta.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi jalgpallurid leidsid ennast peale kevadringi aga tabeli viiendalt realt, olles punktisaagiks kogunud 13 silma. Sinna mahtus neli võitu ja üks viik, viiki mängiti just Läänemaa JK noortega.

Sügisring lõi aga tabeli sootuks sassi ja positiivses mõttes oli selle peasüüdlaseks Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi. Noored lõunaläänlased mängisid imelise sügisringi, saades kaheksast mängust kätte koguni kuus võitu, saades sügisringis viis punkti rohkem kui kevadel. Läänemaa Jalgpalliklubi kogus tabelisse juurde aga ainult üheksa punkti. See oli kümme punkti vähem, kui kevadringis.

Läänemaa JK peatreener Aavo Tomingas kommenteeris, et kevadringi mängisid poisid hästi. “Sügisringis aga alla oma võimete. Kevadring näitas, et nad on paremaks võimelised,” ütles Tomingas.

Lõuna-Läänemaa JK peatreener Jaanus Getreu ütles, et kevadringis oleks lõunaläänlased saanud paremini esineda. “Kirjutan selle poiste esmakordse meistrivõistluste osalemise arvele. Sügisring oli aga vapustav. Arvan, et see oli üks meie klubi laste paremaid 18 aasta jooksul, mil riigi esivõistlustel osalenud,” rääkis Getreu.

Lõuna-Läänemaa JK noored jalgpallurid võitlesid sellega ühtlasi hooaja kokkuvõttes välja auväärse kolmanda koha. Läänemaa Jalgpalliklubi lõppkohaks jääb viies. Esikoha võitis Pärnu JK Poseidon, teiseks tuli Suure-Jaani United.

Lisaks on kaks alagrupi paremat väravakütti just siinsetest klubidest. Läänemaa JK jalgpallur Robi Suder lõi 25 ja Lõuna-Läänemaa JK ründaja Keiro Ristikivi 21 väravat.

Mõlemates noorteklubides harjutavad lisaks oma keskuste Haapsalu ja Lihula lastele ka ümbruskonna koolide lapsed. Läänemaa jalgpalliklubis näiteks Paliverest-Vormsini.

Selle aasta hea tulemuse teinud Lõuna-Läänemaa JK nimetatud vanusegrupis mängisid aga nelja kooli: Lihula, Virtsu, Kõmsi ja Martna jalgpallurid.

Lõuna-Läänemaa JK: Hendrik Jõgi, Jass-Jasper Jõgi, Timmo Kaasik, Ats Kaasik, Paul Lomp, Kenneth Lomp, Keiro Ristikivi, Joonas Vestli, Geron Noor, Ken-Indrek Klimpuš, Raikko Kanter, Kevin Leemets, Kert-Kristjan Peet, Kaarel Mänd, Charli Takk, Aleks Tüür, Eric Reisel, Taavi Tiidussalu. Treener Jaanus Getreu.