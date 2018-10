Lõhmus ja Oruste: elu Nõval on võimalik

9. oktoobri Lääne Elus ilmus Ilmgard Vagula lugejakiri „Elu võimalikkusest Nõval”. Asjakohane on kirjas esitatud väiteid kommenteerida.

1. Lääne-Nigula valla arengukava eelnõu sätestab, et kõikide Lääne-Nigula valla koolide I ja II kooliaste jätkab õpilaste arvust hoolimata ja III astme (7.–9. klass) õpilaste piirarv on 12. Kolmanda kooliastme tegevuse jätkamisel vaadatakse esimese kahe kooliastme õpilaste arvu. Nõva kool jätkab oma senistes ruumides, koolimaja müüki ei kavandata ei lähemas ega kaugemas tulevikus.

2. Kooli direktori kandidaadid valis välja ja esitas konsensuslikult vastav komisjon, kuhu kuulus koguni kolm Nõva kandi esindajat, sh kooli hoolekogu liige.

3. Ilmgard Vagula väidab, et direktor Peeter Kallas sulges kohe direktoriks saades õpilaskodu. Juhime tähelepanu, et õpilaskodu sulgemiseks vajalikud otsused on tehtud peaaegu pool aastat enne seda, kui Kallas kooli direktoriks sai.

4. Nõva osavallakogu pole arutanud Nõva kooli sulgemist, ammugi teinud sellekohaseid hääletusi.

Ühes küsimuses võib küll kirjutajaga sada protsenti nõus olla: Nõva kooli ümber ja kogukonna sees aastaid kääriv konflikt Nõvale uusi elanikke ei meelita ja on tekitanud oma „näo” ka Nõva koolile. Lugejakirjades jätkuvalt „kooli sulgemisest” ja „koolimaja mahaparseldamisest” kirjutamine seda konflikti paraku ei lahenda ning piirkonna mainet ei paranda, selleks saab ikka olla koostöö kogukonna sees ning kogukonna ja vallavalitsuse vahel. Loodame, et ka Ilmgard Vagula annab selleks oma panuse, julgustades oma lapsi või lapselapsi õppima just Nõva koolis.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus

Nõva osavallakogu esimees Aivar Oruste

