Ilmgard Vagula: elu võimalikkusest Nõval

Nõva kooli direktoriks sai Peeter Kallas, kelle Nõva vallavolikogu esimeheks oleku ajal võeti arstipunktist internet. Kokkuhoiu pärast. Surve avaldamise järel anti internet küll tagasi, aga ehk see oligi põhjus, mis tekitas vallale suure kahjumi?

Konkursil valitakse ametisse ikka parim kandidaat. Nõval osutus valituks Peeter Kallas, kes kuulus vallavanemaga ühte valimisliitu. Koolile juhi leidmisel eelistati „oma jopesid”, mis pole küll korruptsioon, aga ebaeetiline on kindlasti. Kas peaksime nüüd ütlema nagu Joosep Toots, et „hää, et niigi läts”?

Hästi läks ainult Lääne-Nigula vallavalitsusel. Nõva koolil on vallavanema taktikepi all töötav direktor, kes kohe sulges õpilaskodu ja on varem osavalla volikogus hääletanud Nõva kooli sulgemisele suunatud sammude poolt. Viimane võiski olla Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse soov.

Nõva kooli ümber toimuv tants ei innusta noori peresid Nõvale elama asuma ja viib viimastelgi lastevanematel kindlustunde tuleviku suhtes. Vastuseta on ainult küsimus, et kes võidab Nõva kooli sulgemisest ja kas arstipunkt on järgmine.

Vastuse saame siis, kui aastate pärast on Nõva ilusal koolimajal uus omanik.

Ilmgard Vagula