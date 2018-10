Martna kassimaja süütaja jäi leidmata

Politsei teatel ei olnud võimalik kindlaks teha, kes süütas mullu septembris Martnas kasside hoiukoduks olnud abihoone ja kaubiku. Eestimaa Loomakaitse Liidu juhatuse liige Kaija Paalberg leidis, et uurimine oli pealiskaudne.

Uurimine lõpetati 30. mail paragrahvi alusel, mis lubab seda prokuröri nõusolekul teha, kui kohtueelses menetluses ei ole kindlaks tehtud isikut, kes on kuriteo toime pannud. „Vaatlusel ei olnud võimalik leida kuriteole viitavaid jälgi, sest hoone ja kaubik olid põlengu tagajärjel täielikult hävinud,” ütles Haapsalu politseijaoskonna uurija Karmo Andres.

Paalberg ei olnud otsusega rahul, kuna uurimise kokkuvõte annab tema sõnul põhjust arvata, et asjaga tegeleti ülejala. See oli ka põhjuseks, miks Paalberg haaras õlekõrrest ja käis oma murega telesaates „Selgeltnägijate tuleproov”.

„Panna elusolendid põlema – sellise asjaga saab hakkama ainult inimene, kellel on mingi isiklik viha,” ütles Paalberg.

Et tegemist oli tõesti süütamisega, tegi uurimine kindlaks, kuid see on Paalbergi sõnul kogu uurimise ainuke positiivne fakt.

Näiteks reageeris reede öösel väljakutsele küll Haapsalu politseijaoskonna patrullteenistus, kuid sündmuskoha vaatlus tehti alles esmaspäeva hommikul. „Vihm käis vahepeal üle, sealt polnudki enam midagi leida,” märkis Paalberg.

Esimene tunnistaja, kes polnud pereliige, kuulati üle alles kuu aega hiljem, teine kaks kuud pärast põlengut ja kolmandaga vestlemise aega pole uurimismaterjalides üldse märgitud. Keegi neist „ei osanud Kase kinnistul toimunud tulekahju kohta midagi rääkida”, seisab seletuses.

Andres selgitas, et kuna kriminaalasi alustati esmaspäeval, siis samal päeval käis ka uurija koos kriminalistiga sündmuskohal.

„Tunnistajate ülekuulamise aeg ja viis sõltuvad alati asjaoludest – võib juhtuda, et inimene elab kaugel või tal ei ole võimalik töö või mõnede muude asjaolude tõttu politseijaoskonda tulla,” selgitas ta. Andres lisas, et menetlust juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur ja kriminaalasi lõpetati nende loal.

Paalberg arutas asja ka Eestimaa Loomakaitse Liidu juristidega ja leiti, et edasi kaebamisel pole mõtet.

Peale tules hukkunud kasside tekitas seni tuvastamata kurjategija materiaalse kahju üle 5900 euro.