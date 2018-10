Gripihooaeg on alanud, grippi veel pole

Möödunud nädalal algas ametlik gripihooaeg, mis tähendab, et terviseamet hakkab terasemalt jälgima ülemiste hingamisteede viirusnakkuste levikut, grippi veel diagnoositud ei ole.

Eelmisel nädalal pöördus üle Eesti ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 3355 haigestunut, kellest suurem osa olid kuni 5aastased lapsed.

Terviseameti Läänemaa esinduse vaneminspektori Lea Kiisi sõnul pole Läänemaal sel sügisel grippi diagnoositud ega ole siin märgata ka ülemiste hingamisteede haigestumise kasvu.

Viimasel kolmel nädalal on ülemiste hingamisteede haigustesse haigestunute arv püsinud 75-85 inimese vahel. Neist veidi enam kui pooled olid eelmisel nädalal lapsed.

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova sõnul põhjustasid haigestumisi peamiselt rinoviirused, üksikutel juhtudel tuvastati haigustekitajate hulgas ka paragrippi ja RS-viiruseid.

Terviseamet tuletab meelde, et kuna gripiviiruseid veel ringluses ei ole, on just praegu õige aeg mõelda gripivastasele vakstineerimisele. Gripiviirused jõuavad tavaliselt kohale detsembris, vahel ka varem ning grippi haigestumise kõrgaeg jääb reeglina veebruari kuusse.

„Eriti oluline on vaktsineerimine vanemaealiste inimeste jaoks, sest varasemate aastate kogemuste põhjal on just nemad gripi puhul kõige haavatavamad,“ tõdes terviseameti gripispetsialist.

Gripivaktsiin hakkab mõjuma 10–14 päeva pärast vaktsineerimist ja selle kaitse kestab kuni aasta. „Gripivastast kaitset tuleb uuendada igal aastal. Kui praegu vaktsineerida, jõuab kaitse enne gripiviiruste kohale jõudmist kenasti välja kujuneda,“ lisas Sadikova.

Lisaks eakatele peaksid end kindlasti vaktsineerima kõik kroonilisi haigusi põdevad või nendega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed, samuti need, kes töötavad lastega. Vaktsineerimine annab kaitse esmalt vaktsineeritule enesele, lisaks kaitseb tema lähedasi, kuna sellega takistatakse viiruse levikut enda ümber. Küsi vaktsineerimisvõimalust oma perearstilt või vaktsineerimiskabinettidest.

Möödunud hooajal vajas gripi tõttu haiglaravi 1946 inimest, neist 212 sattusid intensiivravi osakonda ja 94 inimest lahkusid gripist tingitud tüsistuste tõttu. Suurema osa haiglaravi vajanutest ja lahkunutest moodustasid inimesed vanuses 65 ja enam.