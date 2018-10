Kuuse ja Jalaka tänaval pole kellelgi ruumi

Tallinna maantee remont on Haapsalus tekitanud liikluskaose, kus ümbersuunatud teedel – Kuuse ja Jalaka tänaval – ei mahu hästi sõitma autodki, veel hullem on olukord, kui nende hulka lisandub jalakäija või jalgrattur.

Teisipäevahommikusel tipptunnil sai järele proovitud liikumine jalakäijana nendel tänavatel. Proovisin minna Jalaka ja Vahtra ristmikust Kase tänavale, seejärel ületada Tallinna maantee ning sealt edasi Kuuse tänavat mööda Vahtra ristmikuni. Et oleks keerulisem, läksin lapsevankriga.

Katse liikuda tänavatel, mida mööda on ümber suunatud muidu Tallinna maanteel olnud liiklus, näitas, et hädapärast on seal ruumi autodele, kuid jalakäija on üleliigne. Kondimootoriga liiklejale pole ei kõnniteed ega tee ääres ruumi.

Esimene suurem takistus oli juba enne alguspunkti jõudmist. Et pääseda Tallinna maanteelt Vahtra tänavale, oli valida, kas sukelduda koos vankriga sügavasse teeauku või minna üle uduvihmast märja muru ja lastekodu poole juhatava sildi alt läbi. Valisin viimase, jäin ellu.

Vahtra tänava lõik, mis viib Tallinna maanteelt Jalaka tänavani, oli rahulik, sest seal sõidavad vaid kohalikud elanikud.

Jalakäijale pole ruumi

Jalaka tänavale jõudes sattusin kohe ekstreemsetesse oludesse. Ristmikul laiutas suur veeloik, kuhu oli oht uppuda. Seesuguseid lompe oli Jalaka tänaval palju, kuid need muutusid väheoluliseks – tähtsam oli üldse teele mahtuda.

Auklikul ja tänavapinnast kõrgemate kanalisatsioonikaevuluukidega Jalaka tänavale mahtus hädapärast kõrvuti sõitma kaks autot. Kui mõne maja ette oli sõiduk pargitud, oli sõitmiseks veelgi vähem ruumi. Ka mina oma lapsevankriga takistasin liiklust. Mõlemas suunas sõitev auto ja vankriga jalakäija lihtsalt ei mahtunud korraga tänavale. Nii sõitsidki autod vaid vastassuunas ning minuga samas suunas sõitjad kogunesid mu selja taha ootama, kuni tekkis võimalus mööduda.

Mõlemas sõidusuunas peatus liiklus, kui ühel pool teed seisis auto ja teisel pool teed kohendasin mina lapse mütsi. Ükski sõiduk meist mööduda ei julgenud.

Olukord ei olnud parem ka Kase tänavale jõudes. Autojuhtide ees segas sujuvat liiklust lapsevankriga jalakäija, ka oli Kase tänaval parajasti tööhoos prügiauto.

Edasi viis mu tee üle Tallinna maantee Kuuse tänavale. Tee on seal küll laiem ja siledam kui Jalaka tänaval, see-eest sõitsid Kuuse tänaval suuremad autod – sõiduautodele lisaks liikusid sealtkaudu ka veomasinad ja bussid. Nende ajal ei olnud ka sel tänaval rohkem ruumi kui Jalaka tänaval.

Kuuse tänav oli liiklemiseks ohutum kui Jalaka, kuid kumbki ei ole seesuguse liikluskoormuse jaoks loodud. Samuti ei ole kummalgi tänaval kohta jalakäijale.

Kuuse tänava olukorda parandab jalakäija jaoks novembri alguses valmiv kergliiklustee.

„Ei ole midagi teha, kuskilt mujalt ei olnud võimalik läbi juhtida. Natuke on see praegu hajutatud – osa läheb Kuusest, osa Jalakast ja osa käib ka Kastanist. See on väike ebamugavus,” ütles Haapsalu avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus praeguse liikluskorralduse kohta.

Palju segadust

Ka tupiktänavaks muutunud Tallinna maantee tekitab jätkuvalt autojuhtides segadust. Tihti üritavad juhid sealt soovituslikke suunaviitu eirates läbi pääseda, kuid avastades, et tõepoolest ei pääse Vahtra ristmikust üheski suunas edasi, pööravad otsa ringi.

Nii eksis ajutisse tupiktänavasse teisipäeva hommikul ka Rimi kaubaauto, mis oli sunnitud 400 meetrit tagurdama ja seejärel Kuuse tänavale pöörama.