Haapsalu Veevärk hoiatab ettevõtte nimel tegutsevate libakontrollide eest

Haapsalu Veevärk tuletab meelde, et ettevõte lepib veemõõturi kontrolli alati eelnevalt kokku, ootamatult ukse taha ilmunud “tehnikut” ei tohi oma elamisse sisse lasta.

Nädala alguses teatas AS Emajõe Veevärk nendeni jõudnud murettekitavast info selle kohta, et Elva vallas liigub ringi valge kaubikuga liikuv kelm, kes esitleb ennast AS-i Emajõe Veevärk töötajana, soovides veemõõturi kontrollimise ettekäändel pääseda inimese majapidamisse. Toas olles ei tunne mees aga üldse huvi veemõõturi vastu, vaid kelmi näib huvitavat kõik muu. Sellise taktikaga püütud pääseda eeskätt just üksi elavate

vanemate inimeste elamistesse.

Emajõe Veevärk kinnitas, et tegemist ei ole nende töötajaga, vaid petturitega.

Haapsalu Veevärgi juhiabi Eve Valgemäe nentis, et Eesti on väike riik, kus vahemaad ühest linnast teise on üsna väikesed, ja seetõttu ei saa välistada, et kelmid ka Läänemaale jõuavad.

“Teada on, et periooditi “külastatakse” ka siinseid veetarbijaid ja huvi pääseda inimeste elamistesse on suur,” nentis ta.

Valgemäe rõhutas, et Haapsalu Veevärk AS lepib alati visiidi kliendi juurde eelnevalt kokku. “Samuti on meie masinad sildistatud ettevõtte logodega ja töötajatel on kaasas töötõend, mida vajadusel esitada,” selgitas Valgemäe.

Kui inimesed tekib küsimusi nii ettevõtja töötaja või tehtava töö kohta, saab ta kohe teha telefoni teel päringu, helistades ettevõtte üldnumbrile 4735010.

Uudis Emajõe Veevärgi nimel ennast esitlevast liba-töötajast jõudis ettevõtteni Tartumaa

piirkonnapolitsei vahendusel sotsiaalmeedia kanalit pidi.

Politseiga konsluteerinud Emajõe Veevärk lisas oma teates, et kui siiski peaks mingil põhjusel kelm elamisse sisse pääsema, tuleb sellest vahejuhtumist koheselt teada anda politsei lühinumbrile 112.

Emajõe Veevärk paneb kõigile ka südamele, et kui teil on vanemaealisi lähedasi, kes elavad

üksi, tuleks neid kindlasti olukorrast teavitada, kuna nemad on seni teadaolevalt olnud

kelmide sihtgrupp nr 1.