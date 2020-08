Tartu ülikool palub haapsallastel koroona pärast mitte muretseda

Tartu ülikooli kommunikatsioonijuht Mari-Liis Pintson ütles Lääne Elule, et majandusminister Taavi Aas jagas valitsuse pressikonverentsil vananenud andmeid, mistõttu Haapsalu ja Viljandi elanikel pole põhjust paanikaks.

Pintson rääkis, et ülikooli tehtud reoveeseire registreeris paar nädalat tagasi Haapsalus tavapärasest kõrgema koroonaviiruse näitaja, kuid praegu on see näitaja taas normis.

Pintson oletas, et mõni koroonahaige võis käia linnas ja sellest piisas, et uuringu näitajad läheksid „punasesse”. Pintson märkis, et Aas jagas valitsuse pressikonverentsil vananenud andmeid. Pintson ütles, et tuleval nädalal algab uuesti proovide võtmine. Pintsoni sõnul pole ka viljandlastel põhjust muretsemiseks, sest Viljandis on näitajad taas normis.

Aas rääkis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Haapsalut ja Viljandit ähvardab koroonahaiguse puhang. Aas tugines Eesti linnade reoveeuuringule, mille tegi Tartu ülikool. Nii Viljandi kui ka Haapsalu reoveest on leitud koroonaviirust, mis viitab sellele, et see liigub linnas, kuigi haiguspuhangut pole veel registreeritud.

„Tahaks hoiatada kahe Eesti linna inimesi: neis kahes linnas – Haapsalus ja Viljandis – on reoveest leitud koroonaviiruse jälgi,” ütles Aas neljapäeval. „Koroonaviiruse kollet neis linnades ei ole, aga ei ole liigne, kui mõlema linna elanikud on tähelepanelikud, suhtuvad oma tervisesse tähelepanelikult, väldivad haigena liikumist ega ole ülearune hoida ka suuremat distantsi.”

Läänemaa on seni olnud väga väikese nakatumiste arvuga maakond.

Pealkiri muudetud ja uudise sisu oluliselt täiendatud kell 13:30