Galerii: 101aastane Lääne malev ja 90aastane naiskodukaitse Lääne ringkond pidasid sünnipäeva

Läänemaa kaitseliitlastel ja naiskodukaitsjad tähistasid reedel Haapsalu kutsehariduskeskuses pidulikult Lääne maleva 101. ja naiskodukaitse Lääne ringkonna 90. sünnipäeva.

Kaitseliidu Lääne malev on aasta vanem kui novembris oma 100. sünnipäeva tähistav kaitseliit. Lääne malev sünnipäevaks loetakse 27. septembrit 1917, mil rüüstajatele ja marodööridele vastu astumiseks moodustati Läänemaal omakaitse.

Kaitseliidu Lääne maleva pealik Rasmus Lippur ütles oma peokõnes, et Lääne maleva suurim tugevus on organiseerunud vabatahtlikud, kes on võtnud kohustuse oma riigi, maleva ja relvavendade ees. Siiski viitas pealik ka murekohtadele – tema sõnul teeb kurvaks see kui väljaõppele panevad end kirja pooled kaitseliitlastest ja kohale tulevad neist omakorda pooled. „Kui olete end kirja pannud, siis tulge kohale, sest õppusi valmistavad ette samuti vabatahtlikud, kes teevad seda oma vabast ajast,” pani Lippur maleva liikmetele südamele.

Oma peokõne lõpus teatas Lippur maleva liikmetele, et see on tal Lääne maleva pealikuna viimane kord maleva sünnipäeva tähistada, sest detsembrist asub ta uuele ametikohale – üles ehitama Lääne maakaitseringkonda. 2016. aasta augustis Lääne maleva pealikuks saanud Lippur tunnistas, et tal on kahju Läänemaalt lahkuda, sest kahe ja poole aastaga on siinsed inimesed talle omaseks saanud.

Teise sünnipäevalapse, naiskodukaitse Lääne ringkonna esindajana kõnelenud ringkonna esinaine Kaja Lotman keskendus numbritele: „Numbrid, mis sünnipäevaga kaasas käivad, on tegelikult suuremad kui sünnipäevanumber. Nende numbrite taga on inimeste isiklikud aastad ja nüüd oleme meie need, kes neid numbreid kasvatavad.” Lotman lisas, et nüüd ongi naiskodukaitse Lääne ringkonna ülesanne neid numbreid targalt kasvatada: „Peame leidma koha kõigile, kes liituda soovivad.”

Sünnipäevapeol anti üle kaitseliidu ja naiskodukaitse aumärke ja tänukirju ning naiskodukaitsjad kuulutasid välja ka oma aasta tegija 2018. Selleks sai naiskodukaitse Lääne ringkonna kauaaegne esimees Mare Laide, keda jagub nii supikatla juurde kui ka paraadi ette otsa. Mare Laide on ka aasta naiskodukaitsja nominent.

Peale ametlikku osa lõppu naerutas peolisi vana sepp Ivan Orav ja oma trikke näitas mustkunstnik Kevin Chris. Muusikalise poole eest hoolitses Kaitseliidu Lääne maleva orkester Mati Põdra juhtimisel ja ansambel Road 60 Lihulast.

Fotod Arvo Tarmula