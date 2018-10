Turulugu: Väikeses mahetalus tehakse kõike suurelt

Palivere külje all Allikmaa külas on pisike Mäeotsa talu, kus tegutseb Väike Mahetalu.

„Kõik kasvas!” taluperenaine Piret Hill, kui pärisin, kas põud ka liiga tegi. „Kastma pidi, ilma kastmata ei saa.”

Kastmine on perenaise sõnul etem kui liigniiskus. Kui maa on liiga märg, siis kuivaks ju seda ei saa. Piret ja Matthew Hill on Mäeotsal vaid pool aastat tegutsenud, kuid selle ajaga on nad suutnud oma kaubaga juba Coopi ketti Konsumi lettidele jõuda.

Väiketootjail on suurtesse poekettidesse raske sisse pääseda. „Oleme täiesti uued tegijad, aga saime kohe positiivse vastuse,” on Piret Hill seniajani üllatunud. „Nüüd üritame ka Tallinna Kaubamajaga läbi rääkida,” nentis Piret Hill.

