Galerii: idutalu ajab Oongas vägevaid võrseid

Seitse aastat idude ja salatite kasvatamisega tegelenud Piret ja Matthew Hill on oma äri nii hästi käima saanud, et kõrvaltvaatajaile tundub see muinasjutuna.

Hillid alustasid 2018. aastal oma kaubamärgi Väike Mahetalu all tegutsemist Palivere külje all Allikmaa külas Pireti ema talus Mäeotsal. 2020. aastast tegutsevad nad Oonga külas Jaagu talus. Seal on Hillidel maad rohkem ning kasvuvõimalus kenasti olemas.

Oongasse 19. sajandi lõpul ehitatud Jaagu talumaja 56 m² suurune võrsetuba näeb välja nagu värvikirev lapitekk või nagu Hollandi maastik lennukiaknast vaadatuna. Päevalill, hernes, brokoli ehk spargelkapsas, punane kapsas, redis, rukola