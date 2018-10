Juhtkiri: kelle prügi, selle õigus

Haapsalu linnavalitsus on sattunud kentsakasse olukorda. Veel aasta tagasi ajas võitlus Pullapää metsadesse veetava illegaalse prügiga toonase Ridala vallavalitsuse ametnike pead halliks, sest väike omavalitsus ei jaksanud oma tagasihoidlikust eelarvest reformimata riigimaa jäätmetest puhastamist kinni maksta. Kogukonna surve selleks ja ka vallavalitsuse soov metsaalune puhtaks saada olid piisavalt suured, et kulutada valla rahapiskut eikellegi maa jupphaaval koristamisele. Riigilegi anti teada, et abi oleks teretulnud, paraku tulutult – eikellegi maa, eikellegi mure.

Nüüd on prügi täis veetud kinnistutel seaduslik omanik olemas – riik. Oli olemas ka maa-ameti antud lubadus, et selle aasta jooksul koristab riik oma kinnistutelt jäätmelaamad ära. Veel kevadel kinnitas maa-amet Haapsalu linna keskkonnaspetsialistile Remi Treierile, et suvel on plaanis asi ära teha. Paraku said kõik petta – nii kohalik omavalitsus, asjade käiku kajastanud Lääne Elu kui ka kõik need inimesed, kes jõudsid rõõmustada, et Pullapää prügiõudus saab ometi lõpu.

Kuuldus sellest, et maa-amet sel aastal prügikoristust ette ei võta, jõudis Lääne Elu toimetusse septembris. Kuu aega varem oli Lääne Elu saatnud ametile päringu, mis jäi vastuseta. Järgmine e-kiri, kus viidati konkreetsele kuuldusele, sai lühikese vastuse: raha pole. Vastamiseks küsimusele, millal Pullapää prügi koristama tullakse, võttis maa-amet endale seadusele viidates 30 päeva aega.

Miks me sellest üldse kirjutame? Sest kohalik omavalitsus, kelle haldusalas need riigile kuuluvad kinnistud asuvad, saab sellest kõigest teada leheveergudelt. Võibolla on kõik juriidiliselt korrektne, kuid lõhnab halvasti.