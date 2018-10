Läänemaa parim klassiõpetaja töötab Ristil

On 2018. aasta juunikuu algus. Palav suvepäike kütab õhusooja sel kevadel juba õige varakult aukartustäratavalt kõrgeks. Koolis on aga töö veel täies hoos, 9. klass on juba lõpueksamitega algust teinud.

Hoian kabineti ukse valla – et sel aastal nõnda varakult saabunud suvekuumust veidigi toast välja tuulutada. Näen kolleege kiirkõnnil mööda vilksatamas. Õpilased lippavad suvevaheaja ootuses kord kooliõuele keksu mängima ja niisama ilma nautima, siis jälle majja, et selle õppeaasta viimastest koolitundidest osa saada.

Ka õpetaja Anne Heimann (meie õpetaja Anne, nagu on saanud tavaks teda kutsuda) läheb kiirustades mööda. Hõikan ta enda juurde. Sest just-just on minu postkasti potsatanud rõõmus teade: Lääne maakonna komisjon on valinud meie õpetaja Anne esitamiseks üleriigilisele aasta õpetaja tiitlile klassiõpetaja kategoorias.

Teen talle rõõmsa uudise teatavaks. Õpetaja Anne teeb aga hoopis kohkunud näo. „Oh ei! Mina?! Võta minu kandidatuur tagasi! Mina olen ju… lihtsalt üks tavaline õpetaja!” Selline on „lihtsalt ühe tavalise” õpetaja reaktsioon.

Aga ei. Õpetaja Anne kandidatuuri ei saa tagasi võtta. Mitte et see tehniliselt võimatu oleks. Hoopis seetõttu, et õpetaja Anne on just see õpetaja, kes väärib Läänemaa aasta parima klassiõpetaja tiitlit ning üleriigilist tunnustust.

Haridusministeerium tunnustab aasta õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab” haridustöötajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsitluse elluviimisesse õppeasutustes. (Nõnda seisab haridusministeeriumi kodulehel.)

Anne Heimann on klassiõpetaja, kes väärtustab kodulugu, kohaliku paikkonna eripära ja eesti keelt ning kultuuri kui hariduse tugisammast, ta kannab neid väärtusi edasi oma õpilaste kui tugevate juurtega tulevaste maailmakodanike kaudu. Väärtuskasvatus on õpetaja Anne töös esikohal.

Head suhted, tervis, positiivne tunnustamine, õpimotivatsioon, kultuur ja traditsioonid, turvalisus, koostöö, digioskused. Ja kvaliteetne põhiharidus. Väärtuste loetelu, mille „istutamist” oma õpilastesse õpetaja Anne tähtsaks peab, ei piirdu kaugeltki nendega, mis nimetatud said.

Anne Heimann kasutab tunnis õppemeetodeid, mis on suunatud kaasa mõtleva õppija arendamisele.

Sageli kasutab ta tunnis rollimänge, arendades nende kaudu õppijates empaatia- ja analüüsioskust. Õpetaja paneb oma õpilased raamatukangelaste rolli ja laseb õpilastel raamatutegelaste käitumist ning emotsioone hinnata iseenda tundemaailma kaudu. Nii mõistab õpilane, et peame end analüüsima ning kavandama oma tegevused vastavalt tehtud järeldustele.

Tihti viib õpetaja oma õpilased õue, et üheskoos märgata, nutitahvliga pildistada, nähtut analüüsida ja hiljem klassiruumis nähtu põhjal kirjand või kirjalik analüüs koostada.

Õpetaja Anne on oma õpilaste jaoks alati olemas. Ükskõik, mis kell või mis päeval saab õpilane (ja ka lapsevanem) alati oma murega õpetaja poole pöörduda. Õpetaja Anne on oma õpilaste jaoks just see oma õpetaja, kes tagab õppijale ja ka lapsevanemale koolis toe, mis õppimiseks ja arenemiseks ning lapse toetamiseks hädavajalik – turvatunde.

Meelsasti jagab Anne Heimann oma kogemusi ja oskusi nooremate kolleegidega, olles nii mitteametlikuks mentoriks (ja turvatunde pakkujaks) ka noortele õpetajatele.

Olles ise Risti põhikooli vilistlane, töötab õpetaja Anne Ristil klassiõpetajana alates õpetajakutse omandamisest ning on nii kohaliku kogukonna ja hariduselu järjepidevuse kandja.

Aasta õpetaja 2018 gala toimub 14. oktoobril Tallinnas Estonia kontserdisaalis. Kõik maakondlike komisjonide esitatud finalistid said kutse galaüritusele. Nii ka meie õpetaja Anne. Otseülekannet pidulikust üritusest on võimalik jälgida ETVs.

Eestimaa õpib ja tänab. Ka Risti põhikool õpib ja tänab. Tänab õpetaja Anne Heimanni – „lihtsalt üht tavalist” õpetajat.

Tiina Puusalu, Risti põhikooli direktor