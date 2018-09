Harri Puskar: paavsti noortekohtumine jättis kahetise mulje

Haapsalust pärit vabakirikliku taustaga Harri Puskar käis paavsti kuulamas Kaarli kirikus olnud noortekohtumisel.

Puskari sõnul jäi talle kohtumisest kahetine mulje. „Muidugi oli positiivne, et paavst ise rääkis palju Jeesuse eeskujust, ning ka teised kõnelejad,” ütles Puskar.

Talle jäi meelde ühe 18aastase luterliku kiriku noore ülestunnistus sellest, kuidas ta elu muutus paremaks, kui oli end jumala kätte andnud.

„Teine pool on see, et kuna katoliku kirikus on palju õpetust, mis ei vasta piiblile, näiteks neitsi Maarja kultus ja mõned teised asjad, siis ma ei võtnud paavsti visiiti kui usujuhi külastust, vaid kui mõjuka inimese, kes esindab enamasti samasuguseid väärtusi, kui esindab piibel,” ütles Puskar.