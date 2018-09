Galerii: tugev tuul lõi mere üle kallaste

Edelatuul on kergitanud Haapsalus kiiresti merevett, mis on praegu 106 cm üle Kroonlinna nulli. Kui veetase tõuseb 125 cm-ni, hakkab meri tulema üle promenaadi kaldakindlustuse, ütles Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman.

Ilmateenistuse andmetel oli kell 16.10 tuule kiirus Haapsalu jahisadamas puhanguti 12,8 meetrit sekundis ja veetase 94 cm üle Kroonlinna nulli. Peeter Vikmani andmetel on veetase Haapsalus 106 cm üle nulli ja prognoos lubab selle tõusu 110 cm-ni.

„Meie indikaator on promenaadi kaldakindlustus. Selle kõrgus on 125 cm ja kui sellest hakkab vesi üle tulema, muutume tähelepanelikuks,“ ütles ta. „Paralepa tee on küll juba tund aega vee all.“

Uputuseoht tekib Haapsalu vanalinnas 160 cm-st alates, kuigi mõned teelõigud ja maalapid võivad ka enne vee alla jääda. „Kui olukord muutub ohtlikuks ja tuleb näiteks teid sulgeda, sekkub pääste,“ ütles Vikman.

Uputuseoht võib tekkida ka siis, kui merevesi pressib Väiksesse viiki ja see hakkab üle kaldakindlustuse ajama. „Viigi lüüsid on küll kinni, aga vesi saab tulla ka üle tee,“ ütles ta.

Vikmani sõnul sõidavad linnaametnikud vanalinnas mereäärsetes piirkondades ringi, et olukord oleks kontrolli all.

Ilmateenistuse on tänaseks andnud tormihoiatuse, mille järgi on täna Väinamerel edelatuult 14-19, puhanguti kuni 28 m/s. Õhtul peaks tuul pöörduma läände ja loodesse. Läänemaal on tuul puhanguti 20, rannikul kuni 25 m/s, pärastlõunal kuni 28 m/s.

Arvo Tarmula fotod