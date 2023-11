Transpordiamet hoiatab: saabuv lumetorm muudab teeolud keeruliseks üle Eesti

Täna õhtul jõuab Eestisse lumetorm, mis algab saartelt ja liigub üle Eesti, muutes teeolud liiklejate jaoks keeruliseks.

Keskkonnaagentuuri teatel jõuab õhtul saartele tihe lume- ja lörtsisadu ning tuiskab. Tugev sadu ja tuisk laienevad kiiresti üle Eesti ning oodata on kuni 15 cm lund. Tuisk muudab nähtavuse halvaks. Homme hommikul jätkub Ida-Eestis lume- ja lörtsisadu ning tuisk, ent Lääne-Eestis sadu nõrgeneb ja läheb üle vihmaks ning teedel on jäiteoht. Homme päeval sajab lörtsi ja vihma, mistõttu teedel püsib jätkuvalt libeduseoht.

„Tihe lumesadu ja tuisk muudavad teeolud keeruliseks ning igal liiklejal tuleb hästi läbi mõelda, kas sellistes keerulistes oludes on vaja sõidukiga liiklusesse minna,“ lausus Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. „Kindlasti tuleb varuda homme hommikul tavapärasest rohkem aega oma sõitudeks ning kui autol on all veel suverehvid, siis mitte minna sõitma.“

Talvistel teedel on õige sõidukiiruse ja -stiili valimine eriti oluline. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Tuisusel maanteel liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida möödasõite.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama ka teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Enne teele asumist tuleb sõidukijuhtidel kindlasti üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrollida, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras.