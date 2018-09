Kohus jättis Nõva õpilaskodu õiguskaitse jõusse

Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata Lääne-Nigula valla vaidlustuse esialgse õiguskaitse kohta ja sedastas, et Nõva kooli õpilaskodu sulgemise käigus on tehtud vigu.

Tallinna ringkonnakohus leidis, et õpilaskodu sulgemisel oleks tulnud ära kuulata

õpilaskodus õppivate laste vanemad, mida ei tehtud – ainult hoolekogu ärakuulamisest ei piisa.

Kohus märgib, et tulenevalt seadusest on õpilaskodu koht loodud hariduse omandamiseks vajalike tingimuste loomiseks toimetulekuraskustes perede lastele.“Õpilaskodus koha loomisega või selle ärakaotamisega otsustatakse ka hariduse saamise võimaluste ja tingimuste üle ning seega puudutab see nii lapse kui tema vanema subjektiivseid õigusi,“ rõhutatakse otsuses.

Otsus õpilaskodu sulgeda mõjutab kohtu hinnangul vahetult õpilaskodus elavate õpilaste ja nende vanemate õigusi.

“Kaebaja hariduse saamise võimalused ei ole samaväärselt kaitstud, kui tal tuleb Nõva koolis õpinguid jätkata ilma õpilaskodus elamata,“ sedastab kohtunik. Näiteks jääb õpilane ilma tugiteenustest, mida ta õpilaskodus elades saaks.

Samuti ei saa asjaolust, et õpilasele õpilaskodus koha andmine otsustatakse üheks aastaks, teha järeldust, et järgmisest aastast õpilaskodu sulgemine tema õigusi ei piira.

“Esitatud tõendid ei võimalda veenduda, et õpilaskodu sulgemise otsustamisel on arvesse võetud kõigi seal seni viibinud õpilaste huve,“ sedastatakse otsuses.

Kohus märgib, et kuigi Noarootsi kooli õpilaskodule panustamine võib pikemas perspektiivis olla õigustatud, ei saa seda öelda valla käitumise kohta seni Nõva kooli õpilaskodus elanud õpilastega.

„Õpilaskodus elavate laste huvid on väga kaalukad, sest ühtaegu tuleb tagada tihedate peresidemete säilimine võimaluse loomisega lihtsal viisil kodu ja kooli vahel liikuda kui ka lapse arenguks vajalik õpikeskkond. Üksnes hoolekogu arvamuse ärakuulamine ilma puudutatud isikutele võimaluse andmiseta oma seisukoha ja vastuväidete esitamiseks ei ole ringkonnakohtu hinnangul piisav. Menetluse käigus tuleb halduskohtul ärakuulamisega seotud asjaolud põhjalikumalt välja selgitada,“ otsustas kohus.