Kohus andis Metsküla kooli asjus õiguse vallale

Tallinna ringkonnakohus jättis tänase otsusega rahuldamata Metsküla kooli lapsevanemate apellatsioonkaebuse Tallinna halduskohtu otsuse kohta, millega halduskohus jättis tühistamata valla otsuse lõpetada Metsküla kooli tegevus.

Tallinna ringkonnakohus nõustus Tallinna halduskohtu otsusega jätta Metsküla kooli osas kaebus rahuldamata, teatas Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Maria Joost.

Ringkonnakohus nõustus halduskohtu seisukohaga, et Lääneranna vallavolikogu otsus Metsküla kooli tegevuse lõpetamise kohta ei riku lapsevanemate õigusi, kuna lastele on tagatud õigus saada haridust elukohajärgses munitsipaalkoolis. Kohus tuvastas, et volikogu tegi otsuse kaalutlu