Metsküla lapsevanemad pöörduvad riigikohtusse

Kahes kohtuastmes kohalikule omavalitsusele kaotanud Metsküla lapsevanemad kaebavad otsuse edasi riigikohtusse.

„Oleme otsustanud, et kaebame edasi, sest meid on koheldud ebaõiglaselt,“ ütles MTÜ Metsküla Kool juhatuse liige ja Metsküla kooli lapsevanem Silvia Lotman Lääne Elule. „Avalik võim on teinud otsuse, mis on kahjulik meile ja kogu vallale. Soovime riigikohtust leida õiglust.“

29. oktoobril välja kuulutatud otsusega jättis Tallinna ringkonnakohus õiguse Lääneranna vallale ja nõustus halduskohtu seisukohaga, et Lääneranna vallavolikogu otsus Metsküla kool kinni panna ei riku kuidagi lapsevanemate õigusi, sest lapsed võivad õppida mõnes teises kohaliku omavalitsuse koolis. Ringkonnakohus leidis, et Metsküla kooli sulgedes ei ole Lääneranna vallavolikogu seadust rikkunud.

Oma kooli kaitseks kohtusse pöördunud lapsevanemad tunnevad, et neid on koheldud eb